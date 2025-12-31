За безосновательные подозрения – в тюрьму: скандальная Анна Скороход подготовила законопроект-месть
- Анна Скороход предложила законопроект, предусматривающий наказание правоохранителей за незаконные приговоры и подозрения.
- Законопроект включает наказание в виде заключения на 7 – 10 лет и запрет занимать определенные должности до 3 лет.
Анна Скороход предлагает наказывать правоохранителей тюрьмой за незаконные приговоры и необоснованные подозрения. Ранее сама нардеп получила подозрение в подстрекательстве к взяточничеству.
Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады 30 декабря, передает 24 Канал.
Смотрите также "Чистый город", "Мидас" и не только: какими коррупционными скандалами запомнился 2025 год
Какое наказание Скороход хочет для правоохранителей за безосновательные подозрения?
Законопроект предлагает добавить в Уголовный кодекс новую статью 365-1, которая устанавливает ответственность за незаконные действия должностных лиц правоохранительных органов, прокуратуры и суда.
Речь идет о наказании за такие нарушения, как:
- незаконное осуждение человека;
- безосновательное сообщение о подозрении;
- незаконное взятие под стражу или содержание под стражей;
- незаконные обыски, выемки или арест имущества;
- незаконное отстранение от работы или должности;
- другие процессуальные действия, нарушающие права граждан.
Также ответственность предусмотрена за:
- незаконный административный арест или назначение исправительных работ;
- незаконную конфискацию имущества;
- незаконное наложение штрафов;
- незаконное проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Депутат предлагает наказывать виновных правоохранителей лишением свободы на срок от 7 до 10 лет, а также запрещать им занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
Что известно о деле Анны Скороход?
- Анна Скороход – народный депутат 9-го созыва. Входит в партию "За будущее". Она известна своими резкими и противоречивыми заявлениями: в частности критикой политики декоммунизации и запрета георгиевской ленты.
- 5 декабря у нардепа провели обыски, а позже ей объявили подозрение.
- По данным следствия, она возглавляла преступную группу, которая пыталась организовать санкции СНБО за взятку в 250 тысяч долларов.
- 9 декабря, Высший антикоррупционный суд избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более чем 3 миллиона гривен.
- За Анну Скороход внесли залог – и она вышла из СИЗО. Сейчас народная избранница вынуждена носить электронный браслет, пока идет следствие.