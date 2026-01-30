"Піхотинця дуже важко вбити": як погода впливає на оборону та атаки на Слов'янському напрямку

На Слов'янському напрямку, де тримає оборону 54 бригада, ситуація залишається напруженою. Російські війська використовують тактику малих піхотних груп, а погодні умови додатково впливають на бої.

Про це в етері телемарафону розповів головний сержант 54 механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Максим Бакулін.

Як тактику використовує ворог?

Противник намагається просуватися у бік Слов'янська, залучаючи весь доступний ресурс.

За словами Максима Бакуліна, для забезпечення підрозділів росіяни використовують наземні роботизовані комплекси, а також великі мультироторні безпілотники – гексакоптери й октокоптери. Після накопичення сил ворог переходить до тактики "мікроштурмів".

Військовий також зазначив, що зимова погода по-своєму впливає на обидві сторони. Так, для оборони зручно, що ворожим штурмовикам важко рухатися в снігу. Водночас це не означає, що піхотинця противника легко помітити.

Його дуже важко вбити, тому що він ховається і бігає. Ось наразі дійсно зима внесла свої корективи — як плюс, так і мінус. Відсутність рослинності дозволяє побачити рух. Але разом з тим на снігу, повністю білій поверхні, дуже легко сховатися,

– пояснив головний сержант.

За його словами, білі маскувальні костюми та спеціальні плащі, які зменшують тепловий слід, допомагають противнику залишатися непоміченим.

Що відомо про ситуацію на фронті?