"Пехотинца очень трудно убить": как погода влияет на оборону и атаки на Славянском направлении
- На Славянском направлении российские войска используют тактику малых пехотных групп и наземных роботизированных комплексов.
- Зимняя погода затрудняет перемещение вражеских штурмовиков, но также помогает им оставаться незамеченными благодаря белым маскировочным костюмам.
На Славянском направлении, где держит оборону 54 бригада, ситуация остается напряженной. Российские войска используют тактику малых пехотных групп, а погодные условия дополнительно влияют на бои.
Об этом в эфире телемарафона рассказал главный сержант 54 механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Максим Бакулин.
Какую тактику использует враг?
Противник пытается продвигаться в сторону Славянска, привлекая весь доступный ресурс.
По словам Максима Бакулина, для обеспечения подразделений россияне используют наземные роботизированные комплексы, а также большие мультироторные беспилотники – гексакоптеры и октокоптеры. После накопления сил враг переходит к тактике "микроштурмов".
Военный также отметил, что зимняя погода по-своему влияет на обе стороны. Так, для обороны удобно, что вражеским штурмовикам трудно двигаться в снегу. В то же время это не означает, что пехотинца противника легко заметить.
Его очень трудно убить, потому что он прячется и бегает. Вот сейчас действительно зима внесла свои коррективы - как плюс, так и минус. Отсутствие растительности позволяет увидеть движение. Но вместе с тем на снегу, полностью белой поверхности, очень легко спрятаться,
– объяснил главный сержант.
По его словам, белые маскировочные костюмы и специальные плащи, которые уменьшают тепловой след, помогают противнику оставаться незамеченным.
Что известно о ситуации на фронте?
По данным ISW, российские войска недавно продвинулись в западной части Запорожской области. Особенно сложной является ситуация у Степногорска, где россияне пытаются продвигаться не только прямыми атаками, но и через фланги и заходы в тыл.
В конце января российская армия перебросила дополнительные силы в район Купянска. Одни подразделения направили в район Лимана Первого – к северо-востоку от города. Также россияне усилили группировку на юго-восток от Купянска.
На Покровском направлении неблагоприятные погодные условия затрудняют работу украинских беспилотников. Российские войска этим пользуются для осуществления инфильтрации и накопления личного состава.