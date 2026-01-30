"Пехотинца очень трудно убить": как погода влияет на оборону и атаки на Славянском направлении

На Славянском направлении, где держит оборону 54 бригада, ситуация остается напряженной. Российские войска используют тактику малых пехотных групп, а погодные условия дополнительно влияют на бои.

Об этом в эфире телемарафона рассказал главный сержант 54 механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Максим Бакулин.

Какую тактику использует враг?

Противник пытается продвигаться в сторону Славянска, привлекая весь доступный ресурс.

По словам Максима Бакулина, для обеспечения подразделений россияне используют наземные роботизированные комплексы, а также большие мультироторные беспилотники – гексакоптеры и октокоптеры. После накопления сил враг переходит к тактике "микроштурмов".

Военный также отметил, что зимняя погода по-своему влияет на обе стороны. Так, для обороны удобно, что вражеским штурмовикам трудно двигаться в снегу. В то же время это не означает, что пехотинца противника легко заметить.

Его очень трудно убить, потому что он прячется и бегает. Вот сейчас действительно зима внесла свои коррективы - как плюс, так и минус. Отсутствие растительности позволяет увидеть движение. Но вместе с тем на снегу, полностью белой поверхности, очень легко спрятаться,

– объяснил главный сержант.

По его словам, белые маскировочные костюмы и специальные плащи, которые уменьшают тепловой след, помогают противнику оставаться незамеченным.

