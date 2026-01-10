Росія скинула на Слов'янськ 250 кілограмів вибухівки: розтрощені будинки і поранені люди

10 січня окупаційна армія завдала авіаційного удару по місту Слов'янськ. Постраждала цивільна інфраструктура. Відомо про поранених.

Росіяни скинули на місто КАБ потужністю 250 кілограмів. Бомба впала на приватне подвір'я, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Які наслідки бомбового удару по Слов'янську?

Внаслідок обстрілу поранено 5 чоловіків віком від 37 до 58 років та дві жінки – 34 і 70 років.

Руйнувань зазнали 5 багатоповерхових і 20 приватних будинків, магазин, гараж, автомобіль.

Наслідки атаки на Слов'янськ / Фото поліція