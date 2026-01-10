10 січня, 17:31
Росія скинула на Слов'янськ 250 кілограмів вибухівки: розтрощені будинки і поранені люди
Основні тези
- 10 січня російська армія завдала авіаудару по Слов'янську/
- Поранено 7 осіб, зруйновано 5 багатоповерхових та 20 приватних будинків, а також магазин і автомобіль.
10 січня окупаційна армія завдала авіаційного удару по місту Слов'янськ. Постраждала цивільна інфраструктура. Відомо про поранених.
Росіяни скинули на місто КАБ потужністю 250 кілограмів. Бомба впала на приватне подвір'я, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.
Які наслідки бомбового удару по Слов'янську?
Внаслідок обстрілу поранено 5 чоловіків віком від 37 до 58 років та дві жінки – 34 і 70 років.
Руйнувань зазнали 5 багатоповерхових і 20 приватних будинків, магазин, гараж, автомобіль.
Наслідки атаки на Слов'янськ / Фото поліція
- До слова, окупанти також обстріляли Краматорський район на Донеччині. У селі Зелене через ворожий удар зруйнований приватний житловий будинок, загорілися будівельні конструкції. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки 1958 року народження. Внаслідок обстрілу поранена ще одна людина.
- Уночі росіяни масовано атакували Дніпропетровщину. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків та жінка. В обласному центрі пошкоджена інфраструктура та гаражні бокси.
- 10 січня Росія атакувала житловий сектор Хутір-Михайлівської громади на Сумщині. Є пошкодження та руйнування з подальшим загорянням.