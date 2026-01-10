10 января, 17:31
Россия сбросила на Славянск 250 килограммов взрывчатки: разбиты дома и ранены люди
Основные тезисы
- 10 января российская армия нанесла авиаудар по Славянску/
- Ранены 7 человек, разрушено 5 многоэтажных и 20 частных домов, а также магазин и автомобиль.
10 января оккупационная армия нанесла авиационный удар по городу Славянск. Пострадала гражданская инфраструктура. Известно о раненых.
Россияне сбросили на город КАБ мощностью 250 килограммов. Бомба упала на частный двор, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.
Смотрите также Утром россияне атаковали Одессу: что было целью
Какие последствия бомбового удара по Славянску?
В результате обстрела ранены 5 мужчин в возрасте от 37 до 58 лет и две женщины – 34 и 70 лет.
Разрушениям подверглись 5 многоэтажных и 20 частных домов, магазин, гараж, автомобиль.
Последствия атаки на Славянск / Фото полиция
- К слову, оккупанты также обстреляли Краматорский район в Донецкой области. В селе Зеленое из-за вражеского удара разрушен частный жилой дом, загорелись строительные конструкции. Из-под завалов спасатели достали тело погибшей женщины 1958 года рождения. В результате обстрела ранен еще один человек.
- Ночью россияне массированно атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки пострадали двое мужчин и женщина. В областном центре повреждена инфраструктура и гаражные боксы.
- 10 января Россия атаковала жилой сектор Хутор-Михайловской общины на Сумщине. Есть повреждения и разрушения с последующим возгоранием.