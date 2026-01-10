Росіяни скинули на місто КАБ потужністю 250 кілограмів. Бомба впала на приватне подвір'я, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Дивіться також Зранку росіяни атакували Одесу: що було ціллю

Які наслідки бомбового удару по Слов'янську?

Внаслідок обстрілу поранено 5 чоловіків віком від 37 до 58 років та дві жінки – 34 і 70 років.

Руйнувань зазнали 5 багатоповерхових і 20 приватних будинків, магазин, гараж, автомобіль.

Наслідки атаки на Слов'янськ / Фото поліція