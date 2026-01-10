Росіяни скинули на місто КАБ потужністю 250 кілограмів. Бомба впала на приватне подвір'я, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Які наслідки бомбового удару по Слов'янську?

Внаслідок обстрілу поранено 5 чоловіків віком від 37 до 58 років та дві жінки – 34 і 70 років.

Руйнувань зазнали 5 багатоповерхових і 20 приватних будинків, магазин, гараж, автомобіль.

Наслідки атаки на Слов'янськ / Фото поліція

  • До слова, окупанти також обстріляли Краматорський район на Донеччині. У селі Зелене через ворожий удар зруйнований приватний житловий будинок, загорілися будівельні конструкції. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки 1958 року народження. Внаслідок обстрілу поранена ще одна людина.
  • Уночі росіяни масовано атакували Дніпропетровщину. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків та жінка. В обласному центрі пошкоджена інфраструктура та гаражні бокси.
  • 10 січня Росія атакувала житловий сектор Хутір-Михайлівської громади на Сумщині. Є пошкодження та руйнування з подальшим загорянням.