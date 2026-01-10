Россияне сбросили на город КАБ мощностью 250 килограммов. Бомба упала на частный двор, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Смотрите также Утром россияне атаковали Одессу: что было целью

Какие последствия бомбового удара по Славянску?

В результате обстрела ранены 5 мужчин в возрасте от 37 до 58 лет и две женщины – 34 и 70 лет.

Разрушениям подверглись 5 многоэтажных и 20 частных домов, магазин, гараж, автомобиль.

Последствия атаки на Славянск / Фото полиция