Вафельний торт з плавленим сиром і кукурудзою: швидка заміна канапкам
- Вафельний торт з плавленим сиром і кукурудзою можна приготувати без зайвих витрат та зусиль.
- Перед подачею торт нарізають на трикутники, що зручно для фуршету, і подають як легку закуску або альтернативу канапкам.
Іноді найкраще рішення – просте. Можна приготувати неймовірну закуску без складних кроків, і потішить вона не гірше за вишукані смаколики!
Такі солоні вафлі можна зібрати з того, що є під рукою, інформує 24 Канал з посиланням на ТікТок Tsukat Natali. Саме такі страви рятують, коли часу чи бажання обмаль, а результат виходить просто неперевершеним.
Цікаво Він набагато смачніший за вінегрет: салат з двох інгредієнтів, від якого усі шаленіють
Як приготувати вафлі з кукурудзою та сирком?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 вафельні коржі;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 3 плавлені сирки;
– 2 зубчики часнику;
– 1 невеликий пучок кропу або петрушки;
– 2–3 столові ложки майонезу або сметани;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку.
Ідея оригінальної страви на кожен день: відео
Приготування:
- Плавлений сир натріть на дрібній тертці або використайте м’який сирок – оберіть текстуру залежно від бажаної ніжності начинки.
- Додайте подрібнений часник і дрібно нарізану зелень, ретельно перемішайте. Вмішайте консервовану кукурудзу, додайте майонез або сметану, посоліть і поперчіть до збалансованого смаку.
- На кожен вафельний корж рівномірно нанесіть начинку, накривайте наступним коржем, формуючи шар за шаром.
- Злегка притисніть вафельний торт і поставте його в холодильник на 30 – 60 хвилин, щоб коржі добре просочилися та стали м’якими.
- Перед подачею наріжте торт невеликими трикутниками – такий формат зручний для фуршету.
- За бажанням доповніть листям салату або мікрозеленню й подавайте як легку закуску або альтернативу канапкам на святковому столі.
Як купити справжній майонез?
У справжньому майонезі мають бути прості інгредієнти – олія, яйця, гірчиця, оцет або лимонний сік, сіль і трохи цукру, пише РБК Україна. Важлива й жирність – майонез зазвичай має не менше 50%.
Якщо показник нижчий, це майже завжди означає більше води й добавок. Звертайте увагу на термін придатності – чим він коротший, тим менше в продукті консервантів. У складі немає бути крохмалю, стабілізаторів і барвників.
Що цікавого варто спробувати?
Піца на сковороді рятуватиме за кожної нагоди – кілька інгредієнтів і шалено смачний результат.
А печені яблука – найкращий десерт для зими. У цій підбірці – рецепт на будь-який смак.