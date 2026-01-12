Укр Рус
12 січня, 22:27
3

Вафельний торт з плавленим сиром і кукурудзою: швидка заміна канапкам

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Вафельний торт з плавленим сиром і кукурудзою можна приготувати без зайвих витрат та зусиль.
  • Перед подачею торт нарізають на трикутники, що зручно для фуршету, і подають як легку закуску або альтернативу канапкам.

Іноді найкраще рішення – просте. Можна приготувати неймовірну закуску без складних кроків, і потішить вона не гірше за вишукані смаколики!

Такі солоні вафлі можна зібрати з того, що є під рукою, інформує 24 Канал з посиланням на ТікТок Tsukat Natali. Саме такі страви рятують, коли часу чи бажання обмаль, а результат виходить просто неперевершеним. 

Як приготувати вафлі з кукурудзою та сирком? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 4 вафельні коржі; 
– 1 банка консервованої кукурудзи; 
– 3 плавлені сирки; 
– 2 зубчики часнику; 
– 1 невеликий пучок кропу або петрушки; 
– 2–3 столові ложки майонезу або сметани; 
– сіль до смаку; 
– чорний перець до смаку.

Ідея оригінальної страви на кожен день: відео 

Приготування

  1. Плавлений сир натріть на дрібній тертці або використайте м’який сирок – оберіть текстуру залежно від бажаної ніжності начинки.
  2. Додайте подрібнений часник і дрібно нарізану зелень, ретельно перемішайте. Вмішайте консервовану кукурудзу, додайте майонез або сметану, посоліть і поперчіть до збалансованого смаку.
  3. На кожен вафельний корж рівномірно нанесіть начинку, накривайте наступним коржем, формуючи шар за шаром.
  4. Злегка притисніть вафельний торт і поставте його в холодильник на 30 – 60 хвилин, щоб коржі добре просочилися та стали м’якими.
  5. Перед подачею наріжте торт невеликими трикутниками – такий формат зручний для фуршету.
  6. За бажанням доповніть листям салату або мікрозеленню й подавайте як легку закуску або альтернативу канапкам на святковому столі. 

Як купити справжній майонез? 

У справжньому майонезі мають бути прості інгредієнти – олія, яйця, гірчиця, оцет або лимонний сік, сіль і трохи цукру, пише РБК Україна. Важлива й жирність – майонез зазвичай має не менше 50%. 

Якщо показник нижчий, це майже завжди означає більше води й добавок. Звертайте увагу на термін придатності – чим він коротший, тим менше в продукті консервантів. У складі немає бути крохмалю, стабілізаторів і барвників.

Що цікавого варто спробувати? 

