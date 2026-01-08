Лише 4 інгредієнти: рецепт простого салату, який стане улюбленим
- Рецепт салату включає свинину, цибулю, моркву, солоні огірки та майонез.
- Свинину варять з приправами, потім змішують з іншими інгредієнтами для приготування салату.
Часом звичні страви набридають, тож раціон хочеться оновити цікавими рецептами. Більшість салатів потребують багатьох інгредієнтів, які коштують немало. Проте є рецепт дуже легкого салату, який можна залюбки готувати коли заманеться.
Якщо вдома є мінімум продуктів – цей салат для вас, пише 24 Канал з посиланням на "Господиньку". Склад дуже простий, а повторити рецепт досить просто.
Як приготувати легкий салат?
Інгредієнти:
500 грамів свинини;
1 цибуля;
1 морква;
3 солоних огірки;
Майонез;
Сіль, перець.
Для варіння свинини:
М’ясо;
2 літри води;
1,5 столової ложки солі;
1/3 чайної ложки перцю горошком;
2 штуки лаврового листя;
Цибуля;
100 грамів моркви.
Спосіб приготування:
Спочатку потрібно приготувати свинину. У каструлю залиту водою треба додати сіль, чорний перець горошком, лавровий лист, цілу цибулю та моркву. М’ясо потрібно проварити годину, а тоді залишити, щоб воно охолонуло.
Далі розігрійте олію на сковорідці й обсмажте до прозорості дрібно порізану цибулю. Додайте терту моркву на терці й обсмажте кілька хвилин, а після цього посоліть та поперчіть. Засмажку треба охолодити в мисці.
Охолоджену свинину наріжте смужками й додайте нарізаний на соломку огірок. Після цього треба додати охолоджену засмажку та майонез. За потреби все ще раз можна приправити сіллю та перцем й прикрасити гілочкою кропу чи петрушки.
