Печиво за копійки на сковороді: рецепт смаколика, який можна готувати хоч кожного дня
- Рецепт домашнього печива на сковороді включає інгредієнти, такі як яйце, ванільний цукор, вершкове масло, оцет та борошно.
- Для досягнення пухкості та "шаруватості" печива, його слід розкачувати максимально тонко до напівпрозорості.
Ароматне домашнє печиво додає домашній атмосфері особливого затишку. І приготувати його можна за лічені хвилини без зайвих витрат!
Вам навіть не доведеться вмикати духовку – це печиво потребує не лише мінімальних затрат грошей, а й часу. Його можна готувати хоч кожного дня і більше ніколи не турбуватися про смаколики до чаю, розповідає Pysznosci.
Як приготувати домашнє печиво на сковороді?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 чайна ложка оцту;
– 3 столові ложки води;
– 150 грамів борошна;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– олія;
– мед та кокосова стружка до смаку.
Смак затишку / Фото "Смачні та прості рецепти"
Приготування:
- Спершу ретельно збийте яйце з дрібкою солі, звичайним та ванільним цукром, після чого введіть у масу розм’якшене вершкове масло.
- Далі додайте воду та оцет, добре все перемішуючи.
- Окремо підготуйте суху базу: поєднайте просіяне борошно з кукурудзяним крохмалем і розпушувачем, а потім поступово з’єднайте ці компоненти з рідкою сумішшю.
- Замісіть еластичне тісто і залиште його під серветкою на кілька хвилин, щоб воно "відпочило". Розкачайте готову масу в тонке полотно та розділіть його на невеликі квадрати.
- Обсмажуйте отримані заготовки на розігрітій пательні з великою кількістю олії до появи золотистої скоринки з обох сторін.
- Готове печиво обов’язково викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати залишки жиру.
- Для фінального штриха змастіть теплі вироби медом і притрусіть кокосовою стружкою.
На що звернути особливу увагу?
Печиво повинно бути не лише смачним, а й пухким та "шаруватим". Досягнути цього легко – розкачуйте його максимально тонко, буквально до напівпрозорості, радить Beszamel.
Завдяки оцту та крохмалю воно буде легко пузиритися – і ви отримаєте ідеальний результат.
