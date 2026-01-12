Як приготувати киселицю: рецепт традиційної лемківської і бойківської страви

Киселиця – це не просто смачна страва, а надбання української кулінарної культури. Не дивно, що вона стала частиною нематеріальної спадщини України.

Киселиця – це густий кисіль, який готують на основі борошна та закваски. Колись його подавали на Святвечір замість куті, але зараз ця традиційна страва цілком заслуговує увійти в кулінарну буденність, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Читайте також Всього 1 ложка і картопля звариться скоріше: що додати під час приготування

Як приготувати киселицю?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів вівса;

– 100 грамів висівок;

– 2 літри води;

– 50 грамів чорного хліба;

– сіль до смаку.

Приготування:

Перебийте овес разом із висівками в блендері до дрібної крихти. Нагрійте воду, щоб вона була добре теплою. Вилийте її в глиняний посуд, додайте подрібнений овес і покладіть скибочку чорного хліба. Накрийте посуд кришкою та поставте в тепле місце на 3 – 4 дні, щоб суміш прокисла. Після цього процідіть масу через друшляк або сито. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння та посоліть. Подавайте киселицю теплою або охолодженою.

Чи варто додавати до киселиці дріжджі?

Якщо ви не хочете довго чекати, можна змусити киселицю забродити швидше. У цьому справді можуть допомогти дріжджі, підказує "Високий замок".

Але будьте обережними – цілком достатньо дрібки дріжджів. Інакше нетерпіння може зіпсувати вам напій.

Що смачного спробувати?