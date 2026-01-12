Киселица – это густой кисель, который готовят на основе муки и закваски. Когда-то его подавали на Сочельник вместо кутьи, но сейчас это традиционное блюдо вполне заслуживает войти в кулинарную обыденность, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Читайте также Всего 1 ложка и картофель сварится быстрее: что добавить во время приготовления

Как приготовить киселицу?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 150 граммов овса;
– 100 граммов отрубей;
– 2 литра воды;
– 50 граммов черного хлеба;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Перебейте овес вместе с отрубями в блендере до мелкой крошки.
  2. Нагрейте воду, чтобы она была хорошо теплой.
  3. Вылейте ее в глиняную посуду, добавьте измельченный овес и положите ломтик черного хлеба.
  4. Накройте посуду крышкой и поставьте в теплое место на 3 – 4 дня, чтобы смесь прокисла.
  5. После этого процедите массу через дуршлаг или сито.
  6. Поставьте на огонь, доведите до кипения и посолите.
  7. Подавайте киселицу теплой или охлажденной.

Стоит ли добавлять в киселицу дрожжи?

Если вы не хотите долго ждать, можно заставить киселицу забродить быстрее. В этом действительно могут помочь дрожжи, подсказывает "Высокий замок".

Но будьте осторожны – вполне достаточно щепотки дрожжей. Иначе нетерпение может испортить вам напиток.

Что вкусного попробовать?