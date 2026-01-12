Киселица – это густой кисель, который готовят на основе муки и закваски. Когда-то его подавали на Сочельник вместо кутьи, но сейчас это традиционное блюдо вполне заслуживает войти в кулинарную обыденность, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
Как приготовить киселицу?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 150 граммов овса;
– 100 граммов отрубей;
– 2 литра воды;
– 50 граммов черного хлеба;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Перебейте овес вместе с отрубями в блендере до мелкой крошки.
- Нагрейте воду, чтобы она была хорошо теплой.
- Вылейте ее в глиняную посуду, добавьте измельченный овес и положите ломтик черного хлеба.
- Накройте посуду крышкой и поставьте в теплое место на 3 – 4 дня, чтобы смесь прокисла.
- После этого процедите массу через дуршлаг или сито.
- Поставьте на огонь, доведите до кипения и посолите.
- Подавайте киселицу теплой или охлажденной.
Стоит ли добавлять в киселицу дрожжи?
Если вы не хотите долго ждать, можно заставить киселицу забродить быстрее. В этом действительно могут помочь дрожжи, подсказывает "Высокий замок".
Но будьте осторожны – вполне достаточно щепотки дрожжей. Иначе нетерпение может испортить вам напиток.
