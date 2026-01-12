Киселица – это густой кисель, который готовят на основе муки и закваски. Когда-то его подавали на Сочельник вместо кутьи, но сейчас это традиционное блюдо вполне заслуживает войти в кулинарную обыденность, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Как приготовить киселицу?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 150 граммов овса;

– 100 граммов отрубей;

– 2 литра воды;

– 50 граммов черного хлеба;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Перебейте овес вместе с отрубями в блендере до мелкой крошки. Нагрейте воду, чтобы она была хорошо теплой. Вылейте ее в глиняную посуду, добавьте измельченный овес и положите ломтик черного хлеба. Накройте посуду крышкой и поставьте в теплое место на 3 – 4 дня, чтобы смесь прокисла. После этого процедите массу через дуршлаг или сито. Поставьте на огонь, доведите до кипения и посолите. Подавайте киселицу теплой или охлажденной.

Стоит ли добавлять в киселицу дрожжи?

Если вы не хотите долго ждать, можно заставить киселицу забродить быстрее. В этом действительно могут помочь дрожжи, подсказывает "Высокий замок".

Но будьте осторожны – вполне достаточно щепотки дрожжей. Иначе нетерпение может испортить вам напиток.

