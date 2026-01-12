Киселиця – це густий кисіль, який готують на основі борошна та закваски. Колись його подавали на Святвечір замість куті, але зараз ця традиційна страва цілком заслуговує увійти в кулінарну буденність, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Як приготувати киселицю?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 150 грамів вівса;
– 100 грамів висівок;
– 2 літри води;
– 50 грамів чорного хліба;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Перебийте овес разом із висівками в блендері до дрібної крихти.
- Нагрійте воду, щоб вона була добре теплою.
- Вилийте її в глиняний посуд, додайте подрібнений овес і покладіть скибочку чорного хліба.
- Накрийте посуд кришкою та поставте в тепле місце на 3 – 4 дні, щоб суміш прокисла.
- Після цього процідіть масу через друшляк або сито.
- Поставте на вогонь, доведіть до кипіння та посоліть.
- Подавайте киселицю теплою або охолодженою.
Чи варто додавати до киселиці дріжджі?
Якщо ви не хочете довго чекати, можна змусити киселицю забродити швидше. У цьому справді можуть допомогти дріжджі, підказує "Високий замок".
Але будьте обережними – цілком достатньо дрібки дріжджів. Інакше нетерпіння може зіпсувати вам напій.
