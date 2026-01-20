Лінива лазанья на кожен день: готуємо улюблену страву без зайвих зусиль

Лазанья – одна з найкращих італійських страв. Смачно, ситно й колоритно – а тепер ще й дуже легко!

Лінива лазанья – це той випадок, коли можна зекономити багато зусиль, абсолютно не жертвуючи смаком. 24 Канал пропонує скористатися рецептом з TikTok ptashka.oly та відчути колоритний смак Італії.

Стане у пригоді Варені яйця почистяться за секунду: який спосіб працює в рази краще за сіль

Як приготувати ліниву лазанью?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів яловичого фаршу;

– 1 невелика цибуля;

– 1 невелика морква;

– 100 грамів томатного соусу;

– 300 мілілітрів води;

– 100 мілілітрів вершків;

– 200 грамів сиру;

– 2 гілочки свіжого базиліку;

– 1 зубчик часнику;

– сіль, перець та прованські трави до смаку.

Готуємо лазанью без зайвих зусиль: відео

Приготування:

Викладіть у чашу аерогриля або форму для запікання обсмажену моркву з цибулею. Додайте фарш, подрібнений часник, томатний соус, воду та спеції. Добре перемішайте масу, ретельно розбиваючи грудочки фаршу. Викладіть пасту: можете взяти листи лазаньї, поламати їх і встановити вертикально, щоб вони заповнили форму по висоті, або використати коротку пасту. Слідкуйте, щоб паста була повністю покрита соусом. Полийте все вершками та поставте в духовку або аерогриль на 40 хвилин при 200 градусах. Дістаньте страву, посипте подрібненим базиліком і щедро присипте тертим сиром. Поверніть назад в аерогриль ще на 7 хвилин при 200 градусів, поки сир розплавиться і підрум’яниться.

Як вибрати якісний яловичий фарш?

Головний показник – колір. Він повинен бути яскраво-червоним або насичено-пурпурним, підказує портал Pysznosci.

Якщо ви купили фарш в упаковці і він зверху червоний, а всередині буруватого відтінку – нічого страшного. Це цілком нормальна реакція на відсутність кисню, тому питань до якості мʼяса немає.

Що ще смачного приготувати?