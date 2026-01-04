Крабові палички, морква та сир: апетитна намазка, яка краща за всі магазинні
- Намазка з крабових паличок готується за 10 хвилин із простих інгредієнтів.
- Крабові палички краще купувати у герметичному пакуванні з основним інгредієнтом сурімі, уникаючи пожовтілих продуктів і з великою кількістю додатків.
Щоб смачно перекусити, не треба витрачати багато часу та грошей. Головне – вміти правильно поєднати прості інгредієнти.
Намазка з крабових паличок точно заслуговує завжди бути у вашому холодильнику. На її приготування треба так мало часу, а вона стане у пригоді у будь-який момент, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Як приготувати смачну намазку з крабових паличок?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 1 морква;
– 1 плавлений сирок;
– 1 зубчик часнику;
– кілька гілочок петрушки або кропу;
– 1 столова ложка майонезу;
– сіль та перець до смаку.
Легко і дуже смачно / Скриншот з відео "Смачні рецепти"
Приготування:
- Крабові палички, плавлений сир, очищену моркву та часник натріть на дрібній тертці.
- Додайте дрібно нарізану петрушку й майонез, посоліть і поперчіть, ретельно перемішайте до однорідної маси.
- Готову бутербродну пасту намастіть на підсушений хліб і прикрасьте свіжою зеленню.
Як купувати крабові палички?
Краще купувати крабові палички у герметичному пакуванні. Звертайте увагу на колір – від пожовтілого продукту краще відмовитися, радить Beszamel.
Також подивіться на склад – сурімі має бути основним інгредієнтом. Якщо перелік додатків дуже великий, то обирайте інший бренд.
