Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Крабові палички, морква та сир: апетитна намазка, яка краща за всі магазинні
4 січня, 07:10
2

Крабові палички, морква та сир: апетитна намазка, яка краща за всі магазинні

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Намазка з крабових паличок готується за 10 хвилин із простих інгредієнтів.
  • Крабові палички краще купувати у герметичному пакуванні з основним інгредієнтом сурімі, уникаючи пожовтілих продуктів і з великою кількістю додатків.

Щоб смачно перекусити, не треба витрачати багато часу та грошей. Головне – вміти правильно поєднати прості інгредієнти.

Намазка з крабових паличок точно заслуговує завжди бути у вашому холодильнику. На її приготування треба так мало часу, а вона стане у пригоді у будь-який момент, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad

До речі Солоний "Наполеон" з тунцем: він стає популярнішим за оригінальний торт

Як приготувати смачну намазку з крабових паличок? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 200 грамів крабових паличок;
– 1 морква;
– 1 плавлений сирок;
– 1 зубчик часнику;
– кілька гілочок петрушки або кропу;
– 1 столова ложка майонезу;
– сіль та перець до смаку. 

Легко і дуже смачно / Скриншот з відео "Смачні рецепти"

Приготування

  1. Крабові палички, плавлений сир, очищену моркву та часник натріть на дрібній тертці.
  2. Додайте дрібно нарізану петрушку й майонез, посоліть і поперчіть, ретельно перемішайте до однорідної маси.
  3. Готову бутербродну пасту намастіть на підсушений хліб і прикрасьте свіжою зеленню.

Як купувати крабові палички? 

Краще купувати крабові палички у герметичному пакуванні. Звертайте увагу на колір – від пожовтілого продукту краще відмовитися, радить Beszamel

Також подивіться на склад – сурімі має бути основним інгредієнтом. Якщо перелік додатків дуже великий, то обирайте інший бренд. 

Які рецепти стануть у пригоді? 