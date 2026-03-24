Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски
24 березня, 09:29
2

Ідеальна весняна намазка для перекусу: ви точно "підсядете" на ці канапки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ця стаття розповідає про швидку намазку з тунцем для перекусу.
  • Для найкращого результату найкраще купувати тунець цілими шматочками в олії або власному соці. 

Коли надворі сонячно, завжди хочеться мати під рукою щось легке та смачненьке. Ця намазка – ідеальне рішення для перекусу, який подарує чимало задоволення.

Тунець – це чудовий інгредієнт, з якого можна зробити безліч смачних речей, практично не докладаючи зусиль. Ця апетитна намазка вас приємно вразить та стане улюбленим рішенням для перекусу, розповідає TikTok tak.smachno.tyt.

Як приготувати намазку з тунцем? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 3 варених яйця;
– половина червоної цибулі;
– 3 солоних огірки;
– 2 банки тунця;
– сіль та перець до смаку;
– 2 ложки крем-сиру або майонезу.

Робимо смачний перекус за лічені хвилини: відео 

Приготування

  1. Яйця варимо на круто, чистимо та розминаємо виделкою.
  2. Огірки та цибулю нарізаємо дрібними кубиками та додаємо у масу.
  3. За бажанням можна додати нарізану зелену цибулю.
  4. Додаємо тунець і добре перемішуємо.
  5. Заправляємо, солимо, перчимо і ще раз добре перемішуємо. 

На що звертати увагу при купівлі тунця? 

Насамперед звертайте увагу на маркування та склад. Найякіснішим вважається тунець у власному соку або в оливковій олії, де в інгредієнтах зазначені лише риба, сіль та заливка, радить WP Kuchnia

Уникайте варіантів із великою кількістю добавок, підсилювачів смаку чи незрозумілих рослинних жирів. Також перевірте напис на банці: напис "цілі шматочки»" (solid) гарантує соковиту текстуру, тоді як "подрібнений" (shredded) або "салатний" тунець часто нагадує кашоподібну масу, яка може зробити страву занадто вогкою. 

