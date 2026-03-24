Ідеальна весняна намазка для перекусу: ви точно "підсядете" на ці канапки
Коли надворі сонячно, завжди хочеться мати під рукою щось легке та смачненьке. Ця намазка – ідеальне рішення для перекусу, який подарує чимало задоволення.
Тунець – це чудовий інгредієнт, з якого можна зробити безліч смачних речей, практично не докладаючи зусиль. Ця апетитна намазка вас приємно вразить та стане улюбленим рішенням для перекусу, розповідає TikTok tak.smachno.tyt.
Як приготувати намазку з тунцем?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 варених яйця;
– половина червоної цибулі;
– 3 солоних огірки;
– 2 банки тунця;
– сіль та перець до смаку;
– 2 ложки крем-сиру або майонезу.
Робимо смачний перекус за лічені хвилини: відео
Приготування:
- Яйця варимо на круто, чистимо та розминаємо виделкою.
- Огірки та цибулю нарізаємо дрібними кубиками та додаємо у масу.
- За бажанням можна додати нарізану зелену цибулю.
- Додаємо тунець і добре перемішуємо.
- Заправляємо, солимо, перчимо і ще раз добре перемішуємо.
На що звертати увагу при купівлі тунця?
Насамперед звертайте увагу на маркування та склад. Найякіснішим вважається тунець у власному соку або в оливковій олії, де в інгредієнтах зазначені лише риба, сіль та заливка, радить WP Kuchnia.
Уникайте варіантів із великою кількістю добавок, підсилювачів смаку чи незрозумілих рослинних жирів. Також перевірте напис на банці: напис "цілі шматочки»" (solid) гарантує соковиту текстуру, тоді як "подрібнений" (shredded) або "салатний" тунець часто нагадує кашоподібну масу, яка може зробити страву занадто вогкою.
