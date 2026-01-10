Пиріг "4 ложки": найлегший спосіб смачно нагодувати сімʼю без витрат
- Потрібно лише 4 інгредієнти, щоб спекти ароматний та ситний пиріг.
- Вдосконалити його смак можна шматочками улюбленого фрукта.
Будь-який пиріг – це порятунок для заклопотаних господинь, яким завше бракує часу. А цей рецепт стане найкращим другом!
Навіть якщо у вашому холодильнику немає особливих інгредієнтів, то цей пиріг дозволить відтворити трішки кулінарної магії та смачно нагодувати рідних. І головне – вам не доведеться валитися з ніг від втоми, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як зробити пиріг "4 ложки"?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 4 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки борошна;
– 0,5 чайної ложки соди;
– шматочки фруктів – за бажанням.
Скільки не готуй – а проситимуть ще / Фото "Господинька"
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром.
- Потім поволі додаємо борошно з содою. Тісто повинно вийти рідкуватим.
- Тепер можна додати шматочки фруктів та перемішати – так пиріг на смак буде цікавішим. А ще не завадить дрібка ваніліну.
- Випікаємо 15 хвилин при 175 градусах.
- Перед подачею можна посипати пиріг пудрою.
Як правильно збивати яйця з цукром?
Попри простоту приготування, є кілька нюансів, які вплинуть на результат. Ключовий – правильно збиті яйця. Вони повинні бути кімнатної температури, так маса вийде пишною, підказує Beszamel.
Вінчики та посуд повинні бути ідеально чистими, інакше маса не підніметься. Щоб точно переконатися у чистоті приборів, можна протерти їх лимонним соком.
