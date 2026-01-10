Укр Рус
10 січня, 20:20
2

Пиріг "4 ложки": найлегший спосіб смачно нагодувати сімʼю без витрат

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Потрібно лише 4 інгредієнти, щоб спекти ароматний та ситний пиріг.
  • Вдосконалити його смак можна шматочками улюбленого фрукта. 

Будь-який пиріг – це порятунок для заклопотаних господинь, яким завше бракує часу. А цей рецепт стане найкращим другом!

Навіть якщо у вашому холодильнику немає особливих інгредієнтів, то цей пиріг дозволить відтворити трішки кулінарної магії та смачно нагодувати рідних. І головне – вам не доведеться валитися з ніг від втоми, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька"

Як зробити пиріг "4 ложки"? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 4 яйця;
– 4 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки борошна;
– 0,5 чайної ложки соди;
– шматочки фруктів – за бажанням. 

Скільки не готуй – а проситимуть ще / Фото "Господинька"

Приготування

  1. Яйця збиваємо з цукром.
  2. Потім поволі додаємо борошно з содою. Тісто повинно вийти рідкуватим.
  3. Тепер можна додати шматочки фруктів та перемішати – так пиріг на смак буде цікавішим. А ще не завадить дрібка ваніліну.
  4. Випікаємо 15 хвилин при 175 градусах.
  5. Перед подачею можна посипати пиріг пудрою. 

Як правильно збивати яйця з цукром? 

Попри простоту приготування, є кілька нюансів, які вплинуть на результат. Ключовий – правильно збиті яйця. Вони повинні бути кімнатної температури, так маса вийде пишною, підказує Beszamel.

Вінчики та посуд повинні бути ідеально чистими, інакше маса не підніметься. Щоб точно переконатися у чистоті приборів, можна протерти їх лимонним соком. 

Що ще приготувати? 