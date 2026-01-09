Укр Рус
9 січня, 20:05
2

Козацькі пиріжки, які не черствіють: рецепт, який передається поколіннями

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Козацькі пиріжки є традиційною стравою, рецепт якої передається поколіннями.
  • За бажанням для начинки можна використати мʼясо або картопляне пюре з грибами.

Є страви, рецепти яких господині бережуть особливо ревно. Козацькі пиріжки – точно один з основних пунктів цього переліку.

Смажені пиріжки – це відгомін дитинства, який завжди раді бачити на столі. Якщо є бажання – начинку можна використати мʼясну, але й з горохом вони виходять смачними й ситними, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad

Як приготувати козацькі пиріжки? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 500 мілілітрів кефіру; 
– 2 жовтки; 
– 2 столові ложки олії; 
– 2 столові ложки горілки; 
– 16 грамів розпушувача; 
– 10 грамів мокрих дріжджів; 
– 1 чайна ложка солі; 
– 1 чайна ложка цукру; 
– борошно – по ситуації (тісто повинно бути мʼяким, але його треба буде розкачувати);
– олія для смаження.

Улюблені пиріжки / Фото food.net.ua

Приготування

  1. З’єднайте всі інгредієнти в мисці та поступово додавайте борошно, замішуючи м’яке еластичне тісто.
  2. Накрийте тісто рушником і дайте йому трохи постояти.
  3. Розкачайте тісто в пласт і виріжте кружечки за допомогою великого стакана.
  4. Викладіть начинку, зліпіть пиріжки та міцно защипніть краї.
  5. Розігрійте олію на сковороді й обсмажте пиріжки до золотистої скоринки з обох боків.

Чи обовʼязково додавати в тісто алкоголь? 

Алкоголь в рецепті може стурбувати, але не варто перейматися. Єдина його роль – тісто не вбиратиме олію при смаженні, розповідає Haps

Під час смаження горілка випарується, тому спокійно давайте пиріжки дітям. Цей прийом досвідчених господинь ще ніколи нікого не підводив. 

