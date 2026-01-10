Укр Рус
10 січня, 14:20
Пиріжки "від бабусі": лише 400 мілілітрів кефіру та трішки картоплі для шедевра

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Бабусині пиріжки потребують простих інгредієнтів та завжди дарують особливі спогади.
  • Щоб пиріжки не вбирали олію, можна додати алкоголь, який випаровується під час смаження, запобігаючи поглинанню олії.

Бабусині пиріжки – це завжди неповторний смак та особливі спогади. І потрібно зовсім трішки зусиль, щоб знову їх відтворити!

Домашні смажені пиріжки – це той простий шедевр, який передається із покоління у покоління. Вони дуже легкі у приготуванні, потребують простих інгредієнтів та дарують довершений смак, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad

До теми Козацькі пиріжки, які не черствіють: рецепт, який передається поколіннями

Як приготувати бабусині пиріжки з картоплею? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 400 мілілітрів кефіру;
– 2 яйця;
– 40 мілілітрів олії;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 800 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди;
начинка: 
–  1 кілограм картоплі;
– 1 – 2 цибулини;
– сіль та перець до смаку.

Смак, який всі знають з дитинства / Фото "Смачненьке"

Приготування

  1. Очистьте картоплю, залийте водою, підсоліть і відваріть до м’якості. Тим часом наріжте цибулю дрібними кубиками й злегка обсмажте на олії до прозорості, не пересмажуючи.
  2. З готової картоплі злийте майже всю воду, додайте обсмажену цибулю, чорний перець і перебийте або розімніть до однорідного пюре. Начинку повністю остудіть.
  3. У мисці з’єднайте кефір кімнатної температури, яйця, рослинну олію, цукор і сіль.
  4. Добре перемішайте, щоб сухі інгредієнти розчинилися. Поступово підсипаючи борошно, додайте соду й замісіть м’яке, трохи липке тісто.
  5. Накрийте його та залиште відпочити на 20 хвилин.
  6. Готове тісто злегка обімніть, поділіть на порційні шматочки й розкачайте кожен у кружечок товщиною приблизно 4 – 5 міліметрів.
  7. У центр викладіть картопляну начинку, сформуйте пиріжок і добре защипніть краї. Розігрійте сковороду з достатньою кількістю олії.
  8. Викладайте пиріжки швом донизу та смажте на вогні трохи нижче середнього до рум’яної золотистої скоринки з обох боків.

Як зробити, щоб пиріжки не вбирали олію? 

Зайва олія – чи не найбільша проблема при приготуванні смажених пиріжків. Її можна позбутися за допомогою алкоголю, підказує kuskus.tv

При приготуванні він випаровується, але в процесі не дає тісту поглинати олію. Таким чином пиріжки виходять дуже смачними та не жирними. 

