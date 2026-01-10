Пиріжки "від бабусі": лише 400 мілілітрів кефіру та трішки картоплі для шедевра
- Бабусині пиріжки потребують простих інгредієнтів та завжди дарують особливі спогади.
- Щоб пиріжки не вбирали олію, можна додати алкоголь, який випаровується під час смаження, запобігаючи поглинанню олії.
Бабусині пиріжки – це завжди неповторний смак та особливі спогади. І потрібно зовсім трішки зусиль, щоб знову їх відтворити!
Домашні смажені пиріжки – це той простий шедевр, який передається із покоління у покоління. Вони дуже легкі у приготуванні, потребують простих інгредієнтів та дарують довершений смак, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Як приготувати бабусині пиріжки з картоплею?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 мілілітрів кефіру;
– 2 яйця;
– 40 мілілітрів олії;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 800 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди;
начинка:
– 1 кілограм картоплі;
– 1 – 2 цибулини;
– сіль та перець до смаку.
Смак, який всі знають з дитинства / Фото "Смачненьке"
Приготування:
- Очистьте картоплю, залийте водою, підсоліть і відваріть до м’якості. Тим часом наріжте цибулю дрібними кубиками й злегка обсмажте на олії до прозорості, не пересмажуючи.
- З готової картоплі злийте майже всю воду, додайте обсмажену цибулю, чорний перець і перебийте або розімніть до однорідного пюре. Начинку повністю остудіть.
- У мисці з’єднайте кефір кімнатної температури, яйця, рослинну олію, цукор і сіль.
- Добре перемішайте, щоб сухі інгредієнти розчинилися. Поступово підсипаючи борошно, додайте соду й замісіть м’яке, трохи липке тісто.
- Накрийте його та залиште відпочити на 20 хвилин.
- Готове тісто злегка обімніть, поділіть на порційні шматочки й розкачайте кожен у кружечок товщиною приблизно 4 – 5 міліметрів.
- У центр викладіть картопляну начинку, сформуйте пиріжок і добре защипніть краї. Розігрійте сковороду з достатньою кількістю олії.
- Викладайте пиріжки швом донизу та смажте на вогні трохи нижче середнього до рум’яної золотистої скоринки з обох боків.
Як зробити, щоб пиріжки не вбирали олію?
Зайва олія – чи не найбільша проблема при приготуванні смажених пиріжків. Її можна позбутися за допомогою алкоголю, підказує kuskus.tv.
При приготуванні він випаровується, але в процесі не дає тісту поглинати олію. Таким чином пиріжки виходять дуже смачними та не жирними.
