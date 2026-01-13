Найсмачніша начинка для пиріжків з яйцем: зникають по 7 за раз
- Начинка для пиріжків включає рис, яйце та зелену цибулю для соковитості та ситості.
- Для ідеального результату головне правильно підібрати борошно.
Начинка з рисом, яйцем й зеленою цибулею – це соковито та ситно. Пиріжки зникають за секунди – коли береш ще один і вже не рахуєш.
Цю начинку знають усі, але щоразу вона працює однаково добре, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Господинька". Ніяких хитрощів і дорогих продуктів – лише вдале поєднання, яке тримає форму й смак.
Цікаво Салат "Родина" за 5 хвилин: простий рецепт, який всім вдається
Як приготувати начинку для пиріжків?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 склянки борошна (3,5 склянки для тіста і 0,5 склянки для формування);
– 1 склянка теплого кефіру;
– 1 чайна ложка соди;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 2 столові ложки олії;
– відварений рис для начинки;
– варені яйця для начинки;
– зелена цибуля для начинки;
– олія для смаження.
Улюблений смак з дитинства / Фото Unsplash
Приготування:
- Просійте половину борошна в миску, додайте теплий кефір і соду, добре перемішайте та залиште на кілька хвилин, щоб сода активувалася і тісто стало пухким.
- Окремо збийте яйця з цукром, сіллю та олією до однорідності, після чого з’єднайте яєчну суміш із кефірною основою.
- Поступово підсипайте решту борошна і замісіть м’яке, ніжне тісто, яке не липне до рук і легко піддається роботі.
- Накрийте його плівкою та залиште відпочити приблизно на 15 хвилин.
- Тим часом змішайте відварений рис, подрібнені варені яйця та дрібно нарізану зелену цибулю.
- Робочу поверхню злегка присипте борошном, тісто поділіть на невеликі шматочки, пальцями розтягніть у тонкі коржі, викладіть начинку й ретельно защипніть краї, формуючи пиріжки.
- Добре розігрійте олію на сковороді й обсмажуйте пиріжки швом донизу до рум’яної скоринки з обох боків, пам’ятаючи, що під час смаження вони ще підростуть.
- Зніміть готові пиріжки на паперовий рушник і подавайте гарячими або теплими.
Як вибрати борошно?
Для бісквітів краще брати вищий сорт – він легкий і дає ніжну текстуру, Zaxid.net. Для млинців підійде перший, а якщо важлива користь, варто звернути увагу на цільнозернове.
Обов’язково перевіряйте упаковку – вона має бути цілою, без пошкоджень і слідів вологи. Свіже борошно не пахне затхло, не гірчить і легко розсипається, без грудок. Якісне борошно завжди однорідне, світле й сипуче.
Чим потішити близьких?
Торт з 3 інгредієнтів без випікання – це геніальний рецепт, який повинен спробувати кожен.
А для перекусів та домашніх посиденьок чудово підійде ця легка закуска.