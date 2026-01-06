Обсмажте хек за цим методом: вийде найсмачніша риба, яку ви готували

Популярна риба хек може стати вишуканою стравою на вашому столі, якщо її правильно приготувати. Отримати ніжне філе із золотистою скоринкою можна завдяки простому обсмажуванні на сковороді.

Яскравий смак риба може отримати завдяки соусу з вершкового масла, каперсів та лимона, пише 24 Канал з посиланням на BBC. Кухарі радять поєднувати рибу з картопляним пюре, щоб отримати неймовірно смачну вечерю.

Як приготувати хек?

Інгредієнти:

1 філе хека без кісток та шкіри;

1 столова ложка пшеничного борошна;

2 чайні ложки оливкової олії;

25 грамів вершкового масла;

2 чайні ложки каперсів;

Сік половини лимона;

Сіль та перець.

Для подачі

Картопляне пюре.

Спосіб приготування:

Спочатку заздалегідь приготуйте картопляне пюре й зберігайте його теплим, поки буде смажитися риба.

Далі промокніть філе хека паперовим рушником, посоліть з обох боків та залишіть на 10 хвилин. Тоді далі витріть філе насухо й обваляйте в борошні, приправленому сіллю та перцем.



Хек вдасться смачно приготувати всім / Фото Pexels

Сковороду потрібно розігріти на сильному вогні й додати оливкову олію. Рибу викладіть на пательню й притисніть лопаткою на 30 секунд, щоб філе не деформувалося. Посмажте 2 хвилини, доки не утвориться скоринка.

Далі переверніть філе, додайте вершкове масло й каперси та зменшіть вогонь до середнього. Нахиліть сковороду й кілька разів полийте рибу ароматним маслом й готуйте ще 3 хвилини.

Після цього перекладіть хек на теплу тарілку з картопляним пюре, а сковороду поверніть на сильний вогонь, додайте лимонний сік й дайте соусу покипіти 30 секунд. Рибу та пюре полийте соусом перед подачею.

Щоб хек не розвалювався, потрібно правильно його розморозити: спочатку у холодильнику, потім при кімнатній температурі, пише Cookpad. Для приготування хека потрібні прості інгредієнти: сіль, лимонний сік, гірчиця з медом і корицею, кунжут, борошно для панірування, та олія для смаження.

