Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Не тільки Олів'є чи крабовий: як приготувати святковий салат "Різдвяний вінок"
23 грудня, 16:30
3

Не тільки Олів'є чи крабовий: як приготувати святковий салат "Різдвяний вінок"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат "Різдвяний вінок" складається з відвареної картоплі, моркви, курячого філе, яєць, грецьких горіхів, сиру, майонезу та граната.
  • Для швидкого приготування картоплі проколіть її, збризніть водою, накрийте тарілкою і розігрівайте в мікрохвильовці 5 – 7 хвилин.

Святковий салат часто обирають не лише за смаком, а й за виглядом. Особливо це важливо на різдвяні свята, коли все на столі повинно бути особливим.

Салат "Різдвяний вінок" виглядатиме яскраво, як центральна страва на столі, адже поєднує знайомі інгредієнти й продуману подачу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток kosatka_kosatk. Він не вимагає складних продуктів, але виглядає дуже урочисто. 

Цікаво Більше не будете смажити рибу на Святвечір: унікальне запікання без панірування і зайвих спецій 

Як приготувати салат "Різдвяний вінок"?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 3 відварені картоплини; 
– 2 відварені морквини; 
– 300 грамів відвареного курячого філе; 
– 3 відварені курячі яйця; 
– 80 грамів волоських горіхів, подрібнених і злегка обсмажених; 
– 150 грамів твердого сиру; 
– 180 – 200 грамів майонезу; 
– 1 великий гранат; 
– сіль до смаку.

Готуємо оригінальний салат на Різдво: дивіться відео

Приготування: 

  1. Картоплю, моркву та яйця відваріть до готовності, охолодіть і натріть на тертці – обирайте дрібну або грубішу, залежно від бажаної текстури.
  2. Куряче філе розберіть на тонкі волокна, твердий сир натріть, горіхи подрібніть ножем або в блендері, гранат очистіть і розберіть на зерна.
  3. Формуйте салат у кільці або на тарілці у вигляді вінка, викладаючи шари послідовно – спочатку картоплю, злегка посоліть і змастіть майонезом, далі куряче філе й знову шар майонезу, потім моркву з майонезом, яйця з майонезом, після чого сир і горіхи, знову тонкий шар майонезу та завершальний шар із зерен граната.
  4. Готовий салат залиште настоюватися у формі на кілька годин перед подачею, щоб шари добре поєдналися й смак став насиченим і гармонійним. 

 Як зварити картоплю за 5 хвилин? 

Проколіть картоплю ножем, пише Оhche at day. Покладіть у миску, збризніть невеликою кількістю води та накрийте тарілкою.

Розігрівайте в мікрохвильовій печі 5 – 7 хвилин на максимальній потужності. Ось і все – ваша картопля готова за лічені хвилини.

Що ще приготувати? 