Эта распространенная практика ставит под угрозу безопасность пищевых продуктов и работу самого холодильника. Почему так – рассказывает 24 Канал.

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Можно ли ставить горячую кастрюлю в холодильник

Помещение в холодильник горячей кастрюли может вызвать значительный скачок внутренней температуры прибора. Такое внезапное поступление тепла нарушает стабильный режим работы холодильника, заставляя компрессор работать на полную мощность, пытаясь быстро восстановить температуру до заданного уровня.

Но этот процесс не мгновенный, и за время "борьбы" с избытком тепла происходят следующие негативные процессы:

температурный шок для других продуктов – пока холодильник усердно работает, чтобы сделать горячий борщ холодным, другие продукты остаются уязвимыми к повышению температуры;



– пока холодильник усердно работает, чтобы сделать горячий борщ холодным, другие продукты остаются уязвимыми к повышению температуры; конденсация и лед – резкий перепад температур приводит к тому, что чего на внутренних стенках холодильника образуется значительное количество конденсата. Эта влага, контактируя с холодными поверхностями, замерзает и образует слой льда;



– резкий перепад температур приводит к тому, что чего на внутренних стенках холодильника образуется значительное количество конденсата. Эта влага, контактируя с холодными поверхностями, замерзает и образует слой льда; повышенный риск порчи продуктов – определенные продукты могут портиться ускоренными темпами из-за временного, но существенного повышения температуры;



– определенные продукты могут портиться ускоренными темпами из-за временного, но существенного повышения температуры; повышенная нагрузка на компрессор – частая работа на максимальной мощности приводит к преждевременному износу компрессоров холодильников, которые являются важными компонентами их систем охлаждения.

Поэтому, перед тем, как поставить горячую посуду в холодильник, важно дать ей остыть до комнатной температуры. Правильный уход за холодильником не только способствует безопасности пищевых продуктов, но и экономит ваши финансы.

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