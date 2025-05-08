Ця поширена практика ставить під загрозу безпеку харчових продуктів і роботу самого холодильника. Чому так – розповідає 24 Канал.

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Чи можна ставити гарячу каструлю в холодильник

Поміщення в холодильник гарячої каструлі може спричинити значний стрибок внутрішньої температури приладу. Таке раптове надходження тепла порушує стабільний режим роботи холодильника, змушуючи компресор працювати на повну потужність, намагаючись швидко відновити температуру до заданого рівня.

Але цей процес не миттєвий, і за час "боротьби" з надлишком тепла відбуваються такі негативні процеси:

температурний шок для інших продуктів – поки холодильник старанно працює, щоб зробити гарячий борщ холодним, інші продукти залишаються вразливими до підвищення температури;



– поки холодильник старанно працює, щоб зробити гарячий борщ холодним, інші продукти залишаються вразливими до підвищення температури; конденсація і крига – різкий перепад температур призводить до того, що чого на внутрішніх стінках холодильника утворюється значна кількість конденсату. Ця волога, контактуючи з холодними поверхнями, замерзає і утворює шар льоду;



– різкий перепад температур призводить до того, що чого на внутрішніх стінках холодильника утворюється значна кількість конденсату. Ця волога, контактуючи з холодними поверхнями, замерзає і утворює шар льоду; підвищений ризик псування продуктів – певні продукти можуть псуватися прискореними темпами через тимчасове, але суттєве підвищення температури;



– певні продукти можуть псуватися прискореними темпами через тимчасове, але суттєве підвищення температури; підвищене навантаження на компресор – часта робота на максимальній потужності призводить до передчасного зносу компресорів холодильників, які є важливими компонентами їхніх систем охолодження.

Тож, перед тим, як поставити гарячий посуд у холодильник, важливо дати йому охолонути до кімнатної температури. Правильний догляд за холодильником не лише сприяє безпеці харчових продуктів, але й заощаджує ваші фінанси.

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