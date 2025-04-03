Пренебрежение рекомендациями может не только ухудшить качество пищи, но и потенциально повредить используемую технику. Поэтому, какую посуду категорически нельзя ставить в микроволновую печь рассказывает 24 Канал со ссылкой на Apostrophe.

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Какую посуду нельзя ставить в микроволновую печь

Пластик

Использование пластиковых тарелок в микроволновой печи в режиме гриля может привести к серьезной угрозе безопасности. Тепло, генерируемое в этом режиме, приводит к тому, что пластик теряет свою структурную целостность. В результате он расплавится.

Обычное стекло

Изделие нагревается быстрее, чем пища, для приготовления которой оно предназначено. Это делает его непригодным для такого использования.

Хрусталь

Наличие серебра и свинца в некоторых видах посуды может привести к отражению волн, что потенциально может повредить микроволновку и привести к тресканию посуды.

Фарфор

Это тонкий материал, который нельзя подвергать высоким температурам.



Фарфоровую посуду нельзя ставить в микроволновую печь / Фото Unsplash

Глина

Эксперты советуют потребителям воздержаться от использования изделий из обычной глины, если они не покрыты защитным слоем глазури.

Металл

Металлические элементы, не только в виде тарелок и чашек, но и как часть декоративных узоров, могут представлять значительный риск при использовании в микроволновых печах. Присутствие металла приведет к искрообразованию и потенциально повлечет неисправность прибора.

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