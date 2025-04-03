Нехтування рекомендаціями може не тільки погіршити якість їжі, але й потенційно пошкодити використовувану техніку. Тож, який посуд категорично не можна ставити в мікрохвильову піч розповідає 24 Канал з посиланням на Apostrophe.
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Який посуд не можна ставити в мікрохвильову піч
- Пластик
Використання пластикових тарілок у мікрохвильовій печі в режимі гриля може призвести до серйозної загрози безпеці. Тепло, що генерується в цьому режимі, призводить до того, що пластик втрачає свою структурну цілісність. В результаті він розплавиться.
- Звичайне скло
Виріб нагрівається швидше, ніж їжа, для приготування якої він призначений. Це робить його непридатним для такого використання.
- Кришталь
Наявність срібла та свинцю в деяких видах посуду може призвести до відбиття хвиль, що потенційно може пошкодити мікрохвильовку та призвести до тріскання посуду.
- Порцеляна
Це тонкий матеріал, який не можна піддавати високим температурам.
Порцеляновий посуд не можна ставити в мікрохвильову піч / Фото Unsplash
- Глина
Експерти радять споживачам утриматися від використання виробів зі звичайної глини, якщо вони не покриті захисним шаром глазурі.
- Метал
Металеві елементи, не тільки у вигляді тарілок і чашок, але і як частина декоративних візерунків, можуть становити значний ризик при використанні в мікрохвильових печах. Присутність металу призведе до іскроутворення та потенційно спричинить несправність приладу.
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