Нехтування рекомендаціями може не тільки погіршити якість їжі, але й потенційно пошкодити використовувану техніку. Тож, який посуд категорично не можна ставити в мікрохвильову піч розповідає 24 Канал з посиланням на Apostrophe.

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Який посуд не можна ставити в мікрохвильову піч

Пластик

Використання пластикових тарілок у мікрохвильовій печі в режимі гриля може призвести до серйозної загрози безпеці. Тепло, що генерується в цьому режимі, призводить до того, що пластик втрачає свою структурну цілісність. В результаті він розплавиться.

Звичайне скло

Виріб нагрівається швидше, ніж їжа, для приготування якої він призначений. Це робить його непридатним для такого використання.

Кришталь

Наявність срібла та свинцю в деяких видах посуду може призвести до відбиття хвиль, що потенційно може пошкодити мікрохвильовку та призвести до тріскання посуду.

Порцеляна

Це тонкий матеріал, який не можна піддавати високим температурам.



Порцеляновий посуд не можна ставити в мікрохвильову піч / Фото Unsplash

Глина

Експерти радять споживачам утриматися від використання виробів зі звичайної глини, якщо вони не покриті захисним шаром глазурі.

Метал

Металеві елементи, не тільки у вигляді тарілок і чашок, але і як частина декоративних візерунків, можуть становити значний ризик при використанні в мікрохвильових печах. Присутність металу призведе до іскроутворення та потенційно спричинить несправність приладу.

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