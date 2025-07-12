Цветная капуста – это не только очень полезно, но и невероятно вкусно, если знать правильные рецепты. Как приготовить цветную капусту, чтобы ее полюбили даже дети, рассказывает 24 Канал.

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Цветная капуста на завтрак

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 – 400 граммов соцветия капусты;

– 50 граммов любого сыра твердых сортов;

– 2 средних яйца;

– 20 – 30 граммов масла сливочного;

– 2 ложки столовые сметаны/майонеза;

– 1 болгарский перец;

– 5 граммов (чайная ложка) итальянских трав;

– щепотка соли.

Приготовление:

Соцветия бланшируем в течение нескольких минут в кипящей воде. Болгарский перец нарезаем тонкой соломкой и обжариваем на хорошо разогретой сковороде с маслом. К перцу добавляем капусту и обжариваем до румяной корочки. В отдельной миске смешиваем сметану (или майонез, если сметаны нет), специи и натертый твердый сыр. Перемешиваем до однородной массы. Заливаем обжаренную капусту полученной смесью, жарим еще около трех минут, после чего осторожно переворачиваем.

Цветная капуста в сухарях

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов цветной капусты;

– 50 – 60 миллилитров подсолнечного / оливкового масла;

– 3 яйца среднего размера;

– панировочные сухари;

– щепотка соли.

Приготовление:

Капусту разрезаем на небольшие части. Хорошо промываем и ненадолго опускаем в кипящую воду для бланширования. После этого перекладываем в дуршлаг и даем стечь лишней жидкости. В глубокой миске взбиваем яйца со щепоткой соли - до легкой пенки. В другую емкость насыпаем панировочные сухари. Каждый кусочек капусты сначала обмакиваем в яичную смесь, затем обваливаем в сухарях. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки, время от времени переворачивая. Подавайте с любимым соусом.

Цветная капуста с сыром

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 500 – 600 граммов цветной капусты;

– 75 граммов 20% сметаны;

– 70 граммов муки;

– 50 граммов сыра;

– 3 яйца;

– подсолнечное/оливковое масло.

Приготовление:

Удаляем нижние листья с кочана, хорошо промываем капусту и разделяем ее на средние соцветия. Варим в кипящей воде до полумягкости, но не дольше чем 3 минуты. Пока капуста готовится, делаем кляр: в миске смешиваем яйца с солью, специями и добавляем сметану. Взбиваем до легкой пены, затем всыпаем натертый сыр и перемешиваем. Консистенция должна быть похожей на густую сметану. Каждое соцветие окунаем в кляр и жарим на разогретой сковороде, поджаривая со всех сторон до образования золотистой корочки. Готовую капусту выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. По желанию при подаче можно добавить зелень.

Приятного аппетита!

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