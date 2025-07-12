Цвітна капуста – це не лише дуже корисно, а й неймовірно смачно, якщо знати правильні рецепти. Як приготувати цвітну капусту, щоб її полюбили навіть діти, розповідає 24 Канал.

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Цвітна капуста на сніданок

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 – 400 грамів суцвіття капусти;

– 50 грамів будь-якого сиру твердих сортів;

– 2 середніх яйця;

– 20 – 30 грамів масла вершкового;

– 2 ложки столові сметани/майонезу;

– 1 болгарський перець;

– 5 грамів (чайна ложка) італійських трав;

– дрібка солі.

Приготування:

Суцвіття бланшуємо протягом кількох хвилин у киплячій воді. Болгарський перець нарізаємо тонкою соломкою й обсмажуємо на добре розігрітій сковорідці з олією. До перцю додаємо капусту та обсмажуємо до рум’яної скоринки. У окремій мисці змішуємо сметану (або майонез, якщо сметани немає), спеції та натертий твердий сир. Перемішуємо до однорідної маси. Заливаємо обсмажену капусту отриманою сумішшю, смажимо ще близько трьох хвилин, після чого обережно перевертаємо.

Цвітна капуста в сухарях

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів цвітної капусти;

– 50 – 60 мілілітрів соняшникової/оливкової олії;

– 3 яйця середнього розміру;

– панірувальні сухарі;

– дрібка солі.

Приготування:

Капусту розрізаємо на невеликі частини. Добре промиваємо та ненадовго опускаємо в киплячу воду для бланшування. Після цього перекладаємо в друшляк і даємо стекти зайвій рідині. У глибокій мисці збиваємо яйця з дрібкою солі — до легкої пінки. В іншу ємність насипаємо панірувальні сухарі. Кожен шматочок капусти спочатку вмочуємо в яєчну суміш, потім обвалюємо в сухарях. Обсмажуємо на добре розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки, час від часу перевертаючи. Подавайте з улюбленим соусом.

Цвітна капуста з сиром

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 500 – 600 грамів цвітної капустки;

– 75 грамів 20% сметани;

– 70 грамів борошна;

– 50 грамів сиру;

– 3 яйця;

– соняшникова/оливкова олія.

Приготування:

Видаляємо нижнє листя з качана, добре промиваємо капусту та розділяємо її на середні суцвіття. Варимо в киплячій воді до напівм’якості, але не довше ніж 3 хвилини. Поки капуста готується, робимо кляр: у мисці змішуємо яйця зі сіллю, спеціями і додаємо сметану. Збиваємо до легкої піни, потім всипаємо натертий сир і перемішуємо. Консистенція має бути схожою на густу сметану. Кожне суцвіття занурюємо в кляр і смажимо на розігрітій сковороді, підсмажуючи з усіх боків до утворення золотистої скоринки. Готову капусту викладаємо на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир. За бажанням при подачі можна додати зелень.

Смачного!

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