Він набагато смачніший за вінегрет: салат з двох інгредієнтів, від якого усі шаленіють

Цей салат стане повсякденним гостем на вашому столі. Він потребує найпростіших інгредієнтів, не перевантажений соусами і чудово смакує навіть як самостійний перекус.

Коли справ багато, а відключення світла стали частиною буднів, на перше місце виходять рецепти, які не потребують багато інгредієнтів та часу на приготування. Цей салат – один з лідерів вподобань, який неодмінно полюбите і ви, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Як приготувати салат з буряка?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 варені буряки;

– 200 – 300 грамів маринованих огірків;

– сіль та перець до смаку;

– зелень до смаку;

– трішки олії.

Шедевр без зусиль / Фото Freepik

Приготування:

Відваріть буряк до м’якості, остудіть його та очистіть від шкірки. Наріжте буряк кубиками або соломкою. Мариновані огірки наріжте тонкими скибками або невеликими кубиками. Викладіть буряк і огірки в глибоку миску та акуратно перемішайте. Додайте сіль і перець, заправте салат олією та ще раз перемішайте.

Як швидко приготувати буряк?

Якщо часу варити буряк немає – скористайтеся мікрохвильовкою. Помийте і наріжте буряк, покладіть у скляний посуд та налийте води на третину овоча, радить Kuchnia.

Накриваємо харчовою плівкою (з отвором для пари) і готуємо 10 хвилин на максимальній потужності. Після цього треба дати буряку трішки "відпочити" – і можна нарізати у салат.

