9 січня, 19:09
2

Він набагато смачніший за вінегрет: салат з двох інгредієнтів, від якого усі шаленіють

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Треба лише два інгредієнти, щоб приготувати смачний салат.
  • Якщо часу варити буряк немає – приготуйте його у мікрохвильовці. 

Цей салат стане повсякденним гостем на вашому столі. Він потребує найпростіших інгредієнтів, не перевантажений соусами і чудово смакує навіть як самостійний перекус.

Коли справ багато, а відключення світла стали частиною буднів, на перше місце виходять рецепти, які не потребують багато інгредієнтів та часу на приготування. Цей салат – один з лідерів вподобань, який неодмінно полюбите і ви, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad

Як приготувати салат з буряка? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 2 – 3 варені буряки;
– 200 – 300 грамів маринованих огірків;
– сіль та перець до смаку;
– зелень до смаку;
– трішки олії. 

Шедевр без зусиль / Фото Freepik

Приготування

  1. Відваріть буряк до м’якості, остудіть його та очистіть від шкірки.
  2. Наріжте буряк кубиками або соломкою.
  3. Мариновані огірки наріжте тонкими скибками або невеликими кубиками. Викладіть буряк і огірки в глибоку миску та акуратно перемішайте.
  4. Додайте сіль і перець, заправте салат олією та ще раз перемішайте.

Як швидко приготувати буряк? 

Якщо часу варити буряк немає – скористайтеся мікрохвильовкою. Помийте і наріжте буряк, покладіть у скляний посуд та налийте води на третину овоча, радить Kuchnia

Накриваємо харчовою плівкою (з отвором для пари) і готуємо 10 хвилин на максимальній потужності. Після цього треба дати буряку трішки "відпочити" – і можна нарізати у салат. 

