Рецепт салату "Грибна поляна": шалено смачний та поживний

На свята ми їли чимало салатів з дорогих інгредієнтів, втім є й інші страви, які не поступляться смаком, але набагато дешевші у приготуванні. Одним з таких є салат "Грибна поляна"

До середини січня всі ще продовжують відпочинок й навідуються одне до одного в гості, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм кулінарної блогерки Лілії. Якщо ви шукаєте щось смачне, чим можна потішити гостей – пропонуємо простий та легкий салат.

Як приготувати салат "Грибна поляна"?

Інгредієнти:

2 відварені картоплі;

1 варена морква;

250 грамів копченої курячої грудки;

2 солоних огірки;

2 варених яйця;

100 грамів твердого сиру;

зелена цибуля;

консервовані опеньки;

майонез;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Цей салат готується шарами, тому спочатку треба викласти натерту на середню терку варену картоплю, трішки посолити й зробити сіточку з майонезу, добре промастивши.

Далі йде варена морква натерта на дрібну терку зі ще однією сіткою майонезу. Третій шар – це нарізана кубиками куряча грудка з сіткою майонезу, а після неї йде нарізаний кубиками солоний огірок. Після нього викладаються зверху потерті яйця, знову майонез і твердий сир.

Зверху все треба посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею й консервованими опеньками. Однак перед викладкою на салат їх треба викласти на сито, щоб стекла вся зайва рідина. Замість опеньків можна використовувати мариновані печериці.

Який ще салат можна подати до столу?

