Приготуйте – і весь вечір слухайте компліменти: найкращий новорічний салат "Опера"

Новорічний стіл – це про салати. Здається, для оригінальності потрібно багато працювати, однак все легше, ніж здається, якщо знайти правильний рецепт.

Салат "Опера" – це поєднання улюблених інгредієнтів, перед яким просто неможливо встояти. Треба зовсім трішки зусиль, аби ваші рідні та гості в захваті розповідали про вашу майстерність, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Господинька". Читайте також "Нова Шуба" 2026 без оселедця: з цього салату потрібно починати новий рік Як приготувати салат "Опера"? Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 2 варені курячі грудки;

– 120 грамів твердого сиру;

– 2 свіжих огірки;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 5 варених яєць;

– сіль до смаку;

– майонез до смаку. Улюблений смак свята / Фото "Господинька" Приготування: Кладемо кільце. Перший шар – нарізана кубиками куряча грудка. Перемащуємо майонезом. Натираємо сир і робимо сіточку з майонезу. Далі – огірки та кукурудза. Варені яйця ділимо на білки та жовтки. Натираємо білки, солимо і зверху натираємо жовтки. Ставимо у холодильник, щоб салат просочився. Як правильно варити курку на салат? Щоб ваш салат був вдалим, а мʼясо особливо соковитим, важливо правильно відварити курку. Самої підсоленої води недостатньо, підказує портал Smakosze. Для найкращого результату треба варити мʼясо в бульйоні, додавши овочі та спеції. Так воно отримає інтенсивний смак та залишиться соковитим. Що приготувати на Новий рік? Спробуйте торт "Пломбір" – це порція насолоди, для приготування якої навіть не потрібно вмикати духовку.

