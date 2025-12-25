Укр Рус
25 грудня, 11:23
2

Приготуйте – і весь вечір слухайте компліменти: найкращий новорічний салат "Опера"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат "Опера" – це оригінальне поєднання улюблених інгредієнтів для новорічного столу.
  • Рецепт вимагає мінімальних зусиль, але отримує багато компліментів від гостей.

Новорічний стіл – це про салати. Здається, для оригінальності потрібно багато працювати, однак все легше, ніж здається, якщо знайти правильний рецепт.

Салат "Опера" – це поєднання улюблених інгредієнтів, перед яким просто неможливо встояти. Треба зовсім трішки зусиль, аби ваші рідні та гості в захваті розповідали про вашу майстерність, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Господинька"

Як приготувати салат "Опера"? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 2 варені курячі грудки;
– 120 грамів твердого сиру;
– 2 свіжих огірки;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 5 варених яєць;
– сіль до смаку;
– майонез до смаку.

Улюблений смак свята / Фото "Господинька" 

Приготування

  1. Кладемо кільце. Перший шар – нарізана кубиками куряча грудка. Перемащуємо майонезом.
  2. Натираємо сир і робимо сіточку з майонезу.
  3. Далі – огірки та кукурудза.
  4. Варені яйця ділимо на білки та жовтки.
  5. Натираємо білки, солимо і зверху натираємо жовтки.
  6. Ставимо у холодильник, щоб салат просочився. 

Як правильно варити курку на салат? 

Щоб ваш салат був вдалим, а мʼясо особливо соковитим, важливо правильно відварити курку. Самої підсоленої води недостатньо, підказує портал Smakosze.

Для найкращого результату треба варити мʼясо в бульйоні, додавши овочі та спеції. Так воно отримає інтенсивний смак та залишиться соковитим. 

Що приготувати на Новий рік? 

