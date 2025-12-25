Приготуйте – і весь вечір слухайте компліменти: найкращий новорічний салат "Опера"
- Салат "Опера" – це оригінальне поєднання улюблених інгредієнтів для новорічного столу.
- Рецепт вимагає мінімальних зусиль, але отримує багато компліментів від гостей.
Новорічний стіл – це про салати. Здається, для оригінальності потрібно багато працювати, однак все легше, ніж здається, якщо знайти правильний рецепт.
Салат "Опера" – це поєднання улюблених інгредієнтів, перед яким просто неможливо встояти. Треба зовсім трішки зусиль, аби ваші рідні та гості в захваті розповідали про вашу майстерність, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як приготувати салат "Опера"?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 варені курячі грудки;
– 120 грамів твердого сиру;
– 2 свіжих огірки;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 5 варених яєць;
– сіль до смаку;
– майонез до смаку.
Улюблений смак свята / Фото "Господинька"
Приготування:
- Кладемо кільце. Перший шар – нарізана кубиками куряча грудка. Перемащуємо майонезом.
- Натираємо сир і робимо сіточку з майонезу.
- Далі – огірки та кукурудза.
- Варені яйця ділимо на білки та жовтки.
- Натираємо білки, солимо і зверху натираємо жовтки.
- Ставимо у холодильник, щоб салат просочився.
Як правильно варити курку на салат?
Щоб ваш салат був вдалим, а мʼясо особливо соковитим, важливо правильно відварити курку. Самої підсоленої води недостатньо, підказує портал Smakosze.
Для найкращого результату треба варити мʼясо в бульйоні, додавши овочі та спеції. Так воно отримає інтенсивний смак та залишиться соковитим.
Що приготувати на Новий рік?
Спробуйте торт "Пломбір" – це порція насолоди, для приготування якої навіть не потрібно вмикати духовку.
А ще вам сподобаються апетитні рулетики з лаваша, яким позаздрять навіть ресторани.