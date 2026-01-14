Укр Рус
14 січня, 10:58
2

Легендарний салат "Дністер" з пекінки: його зʼʼдають увесь, скільки не наготуй

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат "Дністер" готується з трьох інгредієнтів і є простим та смачним.
  • Він чудово поєднується з будь-яким гарніром та навіть може стати самостійним перекусом. 

Цей салат з пекінської капусти обожнюють усі. Це той випадок, коли потрібно просто змішати інгредієнти та насолоджуватися.

Лише 3 інгредієнти – і велика порція задоволення вже на вашому столі. Салат "Дністер" обожнюють усі, адже він простий, дешевий та надзвичайно смачний, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad

Як приготувати салат "Дністер"? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– половина качана пекінської капусти;
– 150 грамів варено-копченої ковбаси;
– половина банки зеленого горошку;
– майонез для заправки;
– сіль та перець до смаку. 

Так легко створити шедевр / Скриншот з відео "Просто і Смачно"

Приготування: 

  1. Пекінську капусту та ковбасу нашаткуйте тонкою соломкою.
  2. Додайте консервований зелений горошок.
  3. Посоліть і поперчіть, після чого заправте салат майонезом і добре перемішайте до однорідності.

Як вибрати пекінську капусту на салат? 

Обирайте капусту із світло-зеленим листям, може бути із жовтуватим відтінком. Надто зелене листя може виявити жорстким, підказує портал Smakosze. Натомість качан повинен бути білосніжним. 

Також зверніть увагу на наявність чорних цяточок – таку капусту неправильно вирощували або "перегодували" добривами. Небезпеки немає, але смак буде гіршим. 

