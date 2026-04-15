Лише картоплина і яйце: смачна трапеза без витрат часу та зусиль

Не завжди є бажання довго чаклувати на кухні над оригінальними стравами. Але це зовсім не означає, що доведеться пожертвувати смаком!

Ці картопляні млинці мають усі шанси стати однією з ваших улюблених страв. Це той випадок, коли без зайвих витрат ви отримуєте шедевральний смак і не валитеся з ніг, розповідає "Господинька".

Читайте також Найсмачніший рулет з шинкою та сиром: на перекус ви готуватимете лише його

Як приготувати млинці з картоплі?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів картоплі;

– 4 яйця;

– сіль, перець, спеції до смаку;

– сир Моцарела;

– 1 столова ложка борошна;

– олія для обсмажування.

Легко та апетитно / Фото "Добрі новини"

Приготування:

Картоплю дрібно натираємо, вбиваємо яйця та додаємо решту інгредієнтів. Добре перемішуємо. Розігріваємо олію. Викладаємо оладки та смажимо до золотистості з двох сторін.

Як перевірити свіжість яєць?

Найпростіший спосіб перевірити свіжість яєць – це тест на занурення. Просто опустіть яйце в склянку з холодною водою: свіже яйце одразу ляже горизонтально на дно, оскільки воно важке і має всередині зовсім мало повітря, розповідає Onet.

Також можна перевірити якість яєць за допомогою звуку. Спробуйте злегка струснути яйце біля вуха: у свіжому ви не почуєте жодних звуків, тоді як у несвіжому буде відчутне "бовтання".

Які рецепти спробувати?