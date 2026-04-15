Лише картоплина і яйце: смачна трапеза без витрат часу та зусиль
- Картопляні млинці готуються з 200 грамів картоплі, 4 яєць, сиру Моцарела, спецій, борошна та олії.
- Для ідеального результату найкраще впевнитися у свіжості яєць.
Не завжди є бажання довго чаклувати на кухні над оригінальними стравами. Але це зовсім не означає, що доведеться пожертвувати смаком!
Ці картопляні млинці мають усі шанси стати однією з ваших улюблених страв. Це той випадок, коли без зайвих витрат ви отримуєте шедевральний смак і не валитеся з ніг, розповідає "Господинька".
Як приготувати млинці з картоплі?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів картоплі;
– 4 яйця;
– сіль, перець, спеції до смаку;
– сир Моцарела;
– 1 столова ложка борошна;
– олія для обсмажування.
Легко та апетитно / Фото "Добрі новини"
Приготування:
- Картоплю дрібно натираємо, вбиваємо яйця та додаємо решту інгредієнтів. Добре перемішуємо.
- Розігріваємо олію.
- Викладаємо оладки та смажимо до золотистості з двох сторін.
Як перевірити свіжість яєць?
Найпростіший спосіб перевірити свіжість яєць – це тест на занурення. Просто опустіть яйце в склянку з холодною водою: свіже яйце одразу ляже горизонтально на дно, оскільки воно важке і має всередині зовсім мало повітря, розповідає Onet.
Також можна перевірити якість яєць за допомогою звуку. Спробуйте злегка струснути яйце біля вуха: у свіжому ви не почуєте жодних звуків, тоді як у несвіжому буде відчутне "бовтання".
