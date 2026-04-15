Новини Смачно Смачні та прості рецепти
15 квітня, 13:55
Лише картоплина і яйце: смачна трапеза без витрат часу та зусиль

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Картопляні млинці готуються з 200 грамів картоплі, 4 яєць, сиру Моцарела, спецій, борошна та олії.
  • Для ідеального результату найкраще впевнитися у свіжості яєць. 

Не завжди є бажання довго чаклувати на кухні над оригінальними стравами. Але це зовсім не означає, що доведеться пожертвувати смаком!

Ці картопляні млинці мають усі шанси стати однією з ваших улюблених страв. Це той випадок, коли без зайвих витрат ви отримуєте шедевральний смак і не валитеся з ніг, розповідає "Господинька"

Як приготувати млинці з картоплі? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 200 грамів картоплі;
– 4 яйця;
– сіль, перець, спеції до смаку;
– сир Моцарела;
– 1 столова ложка борошна;
– олія для обсмажування.

Легко та апетитно / Фото "Добрі новини"

Приготування

  1. Картоплю дрібно натираємо, вбиваємо яйця та додаємо решту інгредієнтів. Добре перемішуємо.
  2. Розігріваємо олію.
  3. Викладаємо оладки та смажимо до золотистості з двох сторін.

Як перевірити свіжість яєць? 

Найпростіший спосіб перевірити свіжість яєць – це тест на занурення. Просто опустіть яйце в склянку з холодною водою: свіже яйце одразу ляже горизонтально на дно, оскільки воно важке і має всередині зовсім мало повітря, розповідає Onet

Також можна перевірити якість яєць за допомогою звуку. Спробуйте злегка струснути яйце біля вуха: у свіжому ви не почуєте жодних звуків, тоді як у несвіжому буде відчутне "бовтання". 

