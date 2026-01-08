Дорога риба вже не потрібна: оселедець у кетчупі, смачніший за лосося
- Оселедець у кетчупі готується з простих інгредієнтів, які є у кожному холодильнику, і є чудовим варіантом закуски.
- Це чудова закуска, яка перевершить навіть червону рибу.
Коли не хочеться витрачатися на дорогу червону рибу, є простіші, але дуже смачні страви. Найкраще те, що всі інгредієнти є у кожному холодильнику українця.
Оселедець у пікантному маринаді з кетчупу готується без будь-яких складнощів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток lidusichka. Це чудовий варіант закуски, який здивує тих, хто пробує його вперше.
Як приготувати оселедець у соусі з кетчупом?
- Час: 35 хвилини
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів філе оселедця;
– 550 грамів кетчупу;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 столові ложки оцту;
– 3 столові ложки олії;
– 1,5 чайної ложки суміші перців.
Як смачно приготувати оселедець: відео
Приготування:
- Кетчуп перекладіть у сотейник, додайте сіль, цукор, оцет, олію та суміш перців, добре перемішайте й поставте на середній вогонь.
- Доведіть соус до кипіння, постійно помішуючи, проваріть 1 – 2 хвилини та зніміть з плити. Дайте соусу повністю охолонути – це обов’язкова умова.
- Філе оселедця наріжте невеликими акуратними шматочками. У підготовлену ємність викладіть шар холодного соусу, зверху розкладіть рибу, далі знову соус і так чергуйте шари, доки не закінчаться інгредієнти – верхнім має бути саме соус.
- Накрийте ємність і поставте в холодильник щонайменше на 5 годин, а для найкращого результату залиште маринуватися на ніч.
Як вибрати оселедець?
Оселедець найкраще купувати у рибних магазинах, а не супермакеті чи тим паче на ринку. Найкраще обирати рибу середнього розміру – з пружною, щільною тушкою та округлими боками, пише портал "На пенсії".
Занадто плаский часто виявляється сухим, жорстким й нерідко пересоленим. Шкіра має бути гладкою, без тріщин і жовтих плям, із рівним сріблясто-синім блиском.
