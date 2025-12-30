Укр Рус
30 грудня, 17:15
Швидкі салати на Новий рік: 7 смачних ідей, які ви приготуєте за 15 хвилин

Новорічний стіл може бути щедрим і водночас простим у приготуванні. Якщо часу обмаль, виручать салати без складних етапів, довгого варіння чи багатошарової збірки.

Редакція 24 Каналу підготувала ідеальну підбірку для заклопотаних. Усі ці салати готуються максимум за 15 хвилин і чудово підходять для святкового меню.

Салат з копченою куркою та кукурудзою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів копченої курячої грудки;
– 150 грамів консервованої кукурудзи;
– 120 грамів твердого сиру;
– майонез або сметана до смаку;
– сіль, чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте курку кубиками, а сир натріть.
  2. Злийте рідину з консервованої кукурудзи
  3. Змішайте всі інгредієнти, додайте сіль і перець, заправте та перемішайте.

Крабовий салат без рису

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 3 варені яйця;
– 1 свіжий огірок;
– майонез до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте яйця, огірок та крабові палички кубиками.
  2. Перекладіть всі інгредієнти в салатник, заправте та перемішайте.

Полегшена версія класики, яка готується буквально за кілька хвилин / Фото Depositphotos

Салат з тунцем і квасолею

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 банка консервованого тунцю;
– 150 грамів консервованої квасолі; 
– 0,5 червоної цибулі;
– 1 – 2 столові ложки оливкової олії;
– лимонний сік до смаку.

Приготування:

  1. Злийте рідину з квасолі.
  2. Почистіть та подрібніть цибулю.
  3. Змішайте всі інгредієнти, збризніть лимонним соком та олією і перемішайте.

Салат з шинкою та сиром

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів шинки;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 варені яйця;
– майонез до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте шинку соломкою, сир натріть, а яйця подрібніть.
  2. Змішайте всі інгредієнти та заправте салат майонезом.

Простий, ніжний і завжди доречний на святковому столі / Фото Depositphotos

Салат з пекінською капустою та ковбасою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів пекінської капусти;
– 150 грамів копченої ковбаси;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– майонез або йогурт до смаку.

Приготування:

  1. Нашинкуйте пекінську капусту.
  2. Злийте воду з квасолі та наріжте ковбасу кубиком.
  3. Змішайте всі інгредієнти та заправте до смаку.

Салат з помідорами та моцарелою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів помідорів чері;
– 150 грамів моцарели;
– пучок листя салату;
– 1 – 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Розріжте помідори навпіл.
  2. Моцарелу подрібніть довільними шматочками.
  3. Салат порвіть руками.
  4. Змішайте всі інгредієнти, посоліть та збризніть салат олією.

Гостренький акцент для новорічного столу без зайвих зусиль / Фото Depositphotos

Салат з морквою по-корейськи та яйцем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів моркви по-корейськи;
– 3 варені яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– майонез або сметана до смаку.

Приготування:

  1. Очищені яйця та сир натріть.
  2. Змішайте їх з морквою по-корейськи та заправте.

