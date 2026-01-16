Укр Рус
16 січня, 20:45
2

Геніальні відбивні з соціальних мережі: цей рецепт повинна спробувати кожна господиня

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Соковиті й ніжні відбивні – чудовий спосіб зібрати навколо столу рідних та близьких. А з цим рецептом ви зробите це із задоволенням!

Коли захочеться чогось смачненького, то кращої опції за відбивні просто не придумати. Їх усі просто обожнюють, а ще вони чудово поєднуються з будь-яким гарніром, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok halyna.tsakh

Як приготувати смачні відбивні? 

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 400 – 500 грамів мʼяса; 
– 3 яйця;
– 3 столові ложки борошна;
– сіль та перець до смаку. 

Як легко приготувати смачні відбивні: відео 

Приготування

  1. Мʼясо нарізаємо порційними шматочками, відбиваємо, солимо та перчимо.
  2. Окремо збиваємо білки до пишної піни, поступово додаємо жовтки.
  3. Потім вмішуємо борошно і добре перемішуємо.
  4. Відбивні обвалюємо у клярі, потім у борошні і смажимо на середньому вогні до золотистого кольору. 

Які є секрети ідеальних відбивних? 

Мʼясо треба відбивати дуже легко. Ваше завдання – розпушити його, а не порвати, наголошує Kuchnia

"Подвійне панірування" також працює неперевершено. А ще, якщо дозволяє час, замаринуйте мʼясо принаймі на 15 хвилин – воно буде дуже ніжним та соковитим. 

