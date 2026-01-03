Солоний чизкейк з лососем: його неможливо не готувати кожні вихідні

Чизкейк – це завжди про порцію вишуканого задоволення. А що вже казати про солоний варіант з креветками та лососем?

Якщо потрібно здивувати гостей на свято або потішити рідних на вихідні – кращого варіанту просто не знайти. Солоний чизкейк – це та страва, від якої не залишається навіть найменшої крихти. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом з TikTok yummy.lera.

Як приготувати солоний чизкейк?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

основа:

– 250 грамів солоного крекера;

– 50 грамів свіжого шпинату чи руколи;

– 50 мілілітрів олії з травами;

– часник та базилік;

начинка:

– 450 грамів крем-сиру;

– 100 мілілітрів вершків 33%;

– 1 столова ложка лимонного соку + цедра 1 лимона;

– пучок кропу;

– 1 великий огірок;

– 200 грамів варених креветок;

– 200 грамів слабосоленого лосося.

Готуємо чизкейк, від кого не залишиться і крихти: відео

Приготування:

Крекер разом зі шпинатом або руколою подрібніть у блендері, додайте олію з травами, часник і базилік та збийте до дрібної крихти. Викладіть масу у розʼємну форму, застелену пергаментом, сформуйте дно й бортики, добре утрамбуйте та поставте в холодильник. Крем-сир змішайте з вершками, лимонним соком і цедрою до однорідної ніжної маси, додайте нарізані креветки, лосось, подрібнений кріп і очищений від шкірки огірок, ретельно перемішайте. Викладіть начинку на основу, розрівняйте, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на ніч. Перед подачею прикрасьте до смаку і подавайте до столу.

На що звертати увагу при купівлі лосося?

Спочатку зверніть увагу на колір. Якщо він надто яскравий – є ризик використання барвників, підказує Kuchnia.

Також за можливості натисніть на філе пальцем – на свіжому мʼясі вмʼятина зникає майже миттєво. Якщо ні, то рибу могли повторно заморожувати або вона почала псуватися.

