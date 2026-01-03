Солоний чизкейк з лососем: його неможливо не готувати кожні вихідні
- Солоний чизкейк з лососем та креветками є ідеальною стравою для свят або вихідних.
- Для приготування потрібні крем-сир, вершки, лимонний сік, кріп, свіжий огірок, варені креветки та слабосолений лосось.
Чизкейк – це завжди про порцію вишуканого задоволення. А що вже казати про солоний варіант з креветками та лососем?
Якщо потрібно здивувати гостей на свято або потішити рідних на вихідні – кращого варіанту просто не знайти. Солоний чизкейк – це та страва, від якої не залишається навіть найменшої крихти. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом з TikTok yummy.lera.
Читайте також Мандариновий тортик без випікання: цей десерт продовжить ваше свято
Як приготувати солоний чизкейк?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
основа:
– 250 грамів солоного крекера;
– 50 грамів свіжого шпинату чи руколи;
– 50 мілілітрів олії з травами;
– часник та базилік;
начинка:
– 450 грамів крем-сиру;
– 100 мілілітрів вершків 33%;
– 1 столова ложка лимонного соку + цедра 1 лимона;
– пучок кропу;
– 1 великий огірок;
– 200 грамів варених креветок;
– 200 грамів слабосоленого лосося.
Готуємо чизкейк, від кого не залишиться і крихти: відео
Приготування:
- Крекер разом зі шпинатом або руколою подрібніть у блендері, додайте олію з травами, часник і базилік та збийте до дрібної крихти.
- Викладіть масу у розʼємну форму, застелену пергаментом, сформуйте дно й бортики, добре утрамбуйте та поставте в холодильник.
- Крем-сир змішайте з вершками, лимонним соком і цедрою до однорідної ніжної маси, додайте нарізані креветки, лосось, подрібнений кріп і очищений від шкірки огірок, ретельно перемішайте.
- Викладіть начинку на основу, розрівняйте, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на ніч.
- Перед подачею прикрасьте до смаку і подавайте до столу.
На що звертати увагу при купівлі лосося?
Спочатку зверніть увагу на колір. Якщо він надто яскравий – є ризик використання барвників, підказує Kuchnia.
Також за можливості натисніть на філе пальцем – на свіжому мʼясі вмʼятина зникає майже миттєво. Якщо ні, то рибу могли повторно заморожувати або вона почала псуватися.
Що ще приготувати?
Спробуйте солоний "Наполеон" – це чудова нагода потішити близьких.
А коли часу бракуватиме, то на допомогу прийдуть ці шедевральні пиріжки за 5 хвилин.