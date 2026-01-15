Суп харчо зігріє та наситить: готуємо зараз, яка зараз доречна як ніколи

Поки українські енергетики та комунальники невтомно чаклують над поверненням комфорту, важливо вміти зігрітися та насититися без зайвих зусиль. Знаменитий суп харчо забезпечує саме такий результат.

Суп харчо – одна з головних зірок грузинської кухні, яка славиться неперевершеним смаком та ситністю страв. Він дуже простий у приготуванні та зігріє навіть у лютий мороз, який зараз панує за вікном, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Цікаво Варені яйця почистяться за секунду: який спосіб працює в рази краще за сіль

Як приготувати суп харчо?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 4 – 6 яловичих ребер;

– 2 картоплі;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 2 помідори;

– 1 столова ложка аджики;

– 2 столові ложки соусу ткемалі;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 2 столова ложка хмелі-сунелі;

– 1 лавровий листок;

– 100 грамів рису;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

– вершкове масло.

Цей суп обожнюють навіть діти / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Залийте яловичі ребра холодною водою, додайте лавровий лист і поставте варитися на середній вогонь. Після закипання знімайте піну та варіть приблизно 20 – 30 хвилин. На вершковому маслі злегка обсмажте дрібно нарізану цибулю, моркву та очищений від шкірки помідор. Додайте трохи томатної пасти й аджики, влийте кілька ложок бульйону та перемішайте до однорідної консистенції. Дістаньте ребра з каструлі, відокремте м’ясо від кісток і наріжте шматочками. У бульйон викладіть засмажку, додайте трохи ткемалі та нарізану картоплю. Поверніть м’ясо назад, всипте рис, приправте сіллю, перцем і хмелі-сунелі. Варіть на середньому вогні до готовності картоплі та рису. Наприкінці видавіть часник через прес, додайте подрібнену зелень, перемішайте й зніміть з плити. Дайте супу настоятися щонайменше 15 хвилин – і можете подавати до столу.

Чи потрібно знімати піну з бульйону?

Ця суперечка триває давно, однак все ж таки краще позбуватися піни, яка утворюється на бульйоні. Вона не шкідлива, але псує естетику страви, пише Onet.

Без піни бульйон буде більш прозорим і без вираженого "мʼясного" присмаку. Окрім того, бульйон без піни довше зберігається у холодильнику – а в нинішніх умовах це серйозний аргумент.

Що ще приготувати?