Швидкий суп з пельменями: зігріє та наситить навіть у лютий мороз
- Суп з пельменями – чудова ідея для гарячої ситної трапези.
- Важливо правильно обрати пельмені, від їх якості залежить фінальний результат.
Якщо захотілося чогось ситного та гарячого – суп з пельменями буде як ніколи доречним. Він простий у приготуванні та подарує особливі емоції від трапези.
Суп з пельменями – це той випадок, коли навіть діти вимагатимуть добавки, хоч їх важко назвати фанатами "перших" страв. Він не додасть клопоту, зігріє у мороз та принесе у будні щось новеньке, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
До теми Суп, як у садочку, з пшона та курки: чому його доїдають до кінця
Як приготувати суп з пельменями?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 картоплини;
– 400 грамів пельменів;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 50 мілілітрів соняшникової олії;
– 50 грамів вершкового масла;
– сіль та перець до смаку.
З пельменями навіть суп смакує краще / Фото "Готувати просто"
Приготування:
- Очистьте картоплю, помийте її та наріжте середніми кубиками. Моркву очистьте й натріть на грубій тертці.
- Цибулю очистьте та дрібно наріжте.
- Налийте в каструлю холодну воду, злегка підсоліть, всипте картоплю й поставте на середній вогонь.
- Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть приблизно 10 хвилин.
- Розігрійте олію на сковороді, викладіть цибулю й обсмажуйте на помірному вогні 2 – 3 хвилини, помішуючи.
- Додайте моркву та смажте ще близько 5 хвилин, орієнтуючись на м’якість овочів.
- До каструлі з картоплею додайте заморожені пельмені, перемішайте, доведіть до кипіння й варіть на помірному вогні, поки пельмені не спливуть — приблизно 5 хвилин.
- Викладіть у каструлю засмажку, посоліть та поперчіть, покладіть шматочок вершкового масла та дайте супу ще раз закипіти.
- Наприкінці всипте подрібнену зелену цибулю й кріп, зніміть з вогню та дайте супу трохи настоятися.
Як вибрати готові пельмені?
Звертайте на пельмені категорії А. Такі продукти свідчать про те, що частка мʼяса складає від 80%, інформує Beszamel.
А ще звертайте увагу на склад: інгредієнти повинні бути вказані в порядковості до маси. Купуйте пельмені, в яких на першому місці мʼясо, а не борошно.
Що смачненького приготувати?
Вам точно сподобаються козацькі пиріжки, які практично не черствіють.
А ще можна швидко нагодувати сімʼю за допомогою пирога "4 ложки".