Швидкий суп з пельменями: зігріє та наситить навіть у лютий мороз

Якщо захотілося чогось ситного та гарячого – суп з пельменями буде як ніколи доречним. Він простий у приготуванні та подарує особливі емоції від трапези.

Суп з пельменями – це той випадок, коли навіть діти вимагатимуть добавки, хоч їх важко назвати фанатами "перших" страв. Він не додасть клопоту, зігріє у мороз та принесе у будні щось новеньке, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

Як приготувати суп з пельменями?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 картоплини;

– 400 грамів пельменів;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 50 мілілітрів соняшникової олії;

– 50 грамів вершкового масла;

– сіль та перець до смаку.

З пельменями навіть суп смакує краще / Фото "Готувати просто"

Приготування:

Очистьте картоплю, помийте її та наріжте середніми кубиками. Моркву очистьте й натріть на грубій тертці. Цибулю очистьте та дрібно наріжте. Налийте в каструлю холодну воду, злегка підсоліть, всипте картоплю й поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть приблизно 10 хвилин. Розігрійте олію на сковороді, викладіть цибулю й обсмажуйте на помірному вогні 2 – 3 хвилини, помішуючи. Додайте моркву та смажте ще близько 5 хвилин, орієнтуючись на м’якість овочів. До каструлі з картоплею додайте заморожені пельмені, перемішайте, доведіть до кипіння й варіть на помірному вогні, поки пельмені не спливуть — приблизно 5 хвилин. Викладіть у каструлю засмажку, посоліть та поперчіть, покладіть шматочок вершкового масла та дайте супу ще раз закипіти. Наприкінці всипте подрібнену зелену цибулю й кріп, зніміть з вогню та дайте супу трохи настоятися.

Як вибрати готові пельмені?

Звертайте на пельмені категорії А. Такі продукти свідчать про те, що частка мʼяса складає від 80%, інформує Beszamel.

А ще звертайте увагу на склад: інгредієнти повинні бути вказані в порядковості до маси. Купуйте пельмені, в яких на першому місці мʼясо, а не борошно.

