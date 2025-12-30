Ті самі інгредієнти, але в рази смачніше: усі замість печінкового торта готуватимуть цей рулет

Печінковий торт – частий гість на святкових столах. Він легкий у приготуванні та дуже смачний, однак вам вартує піти далі і приготувати кращу альтернативу.

Рулет з печінки стане для вас новим акцентом на святковому столі. Він простий у приготуванні та потребує знайомих інгредієнтів, але подарує кардинально нові враження, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Ольги Рябенко.

До речі Бутерброди на Новий рік: топ-5 вишуканих закусок, які здивують гостей

Як приготувати святковий печінковий рулет?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів курячої печінки;

– 400 мілілітрів молока;

– 3 яйця;

– пів чайної ложки солі;

– 5 столових ложок борошна;

– 30 мілілітрів олії;

начинка:

– 200 грамів крем-сиру;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 столова ложка зернистої гірчиці;

– 2 яблука;

– дрібка мускатного горіха;

– сіль та перець до смаку;

– дрібка кропу.

Готуємо особливу страву до святкового столу: відео

Приготування:

Яблука очистіть, натріть на тертці й обсмажте на вершковому маслі до м’якості. Наприкінці додайте дрібку мускатного горіха, зніміть з вогню та повністю охолодіть. Окремо з’єднайте крем-сир, майонез і гірчицю, посоліть, поперчіть, додайте охолоджені яблука та подрібнений кріп, ретельно перемішайте до однорідності. Печінку перебийте блендером до гладкої маси, додайте яйця, молоко, сіль, борошно, олію, подрібнений часник і базилік, ще раз добре змішайте. З отриманого тіста посмажте тонкі млинці на добре розігрітій сковорідці з обох боків. Кожен млинець змастіть начинкою, складіть їх один на один і щільно скрутіть у рулет. Загорніть рулет у харчову плівку та поставте в холодильник щонайменше на 2 – 3 години для стабілізації. Перед подачею рулет за бажанням змастіть крем-сиром або майонезом і прикрасьте зеленню, горіхами та сухофруктами.

З якої печінки найкраще робити рулет?

Для ніжного святкового рулету найкраще підійде куряча печінка. Вона має мʼяку текстуру, що ідеально підійде для паштетної консистенції, розповідає Smakosze.

Також на її користь говорить солодкуватий присмак, в якому немає і натяку на гіркоту. А ще вона швидко готується – саме те, що потрібно на випадок відключень світла.

Що ще приготувати на свято?