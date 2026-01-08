Готуємо ідеальне тісто для піци на мінералці: ви більше ніколи не захочете її купувати

Піца – один з улюблених смаколиків, але вдале тісто завжди було тією ще морокою. Тепер ви забудете про неї назавжди.

Ніжне тісто та пухкі бортики – один з головних секретів ідеальної піци, перед якою просто неможливо встояти. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Przepisy Aleksandry та потішити себе улюбленою стравою. Читайте також 10 хвилин — і торт готовий: як зробити десерт з 3 інгредієнтів без випікання Як зробити вдале тісто на піцу? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1 Інгредієнти:

– 3 склянки пшеничного борошна;

– 1 склянка газованої води;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 1 куряче яйце;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 0,5 столової ложки цукру;

– 0,5 чайної ложки харчової соди. Тісто – головний секрет ідеальної піци / Фото Pixabay Приготування: У велику миску просійте пшеничне борошно, додайте сіль, цукор і соду, добре перемішайте сухі інгредієнти. В окремій мисці з’єднайте яйце, газовану мінеральну воду та олію, перемішайте до однорідності. Отриману рідку суміш влийте в борошно й замішайте м’яке, в’язке тісто. Поступово додайте решту борошна та вимісіть еластичне тісто. За потреби підсипте ще трохи борошна, але тісто має залишатися м’яким, не крутим. Тісто готове – можна одразу використовувати для приготування піци. Чому на мінералці тісто виходить вдалим? Увесь секрет – у бульбашках. Вони діють як природний розпушувач, тому тісто виходить повітряним, розповідає Kuchnia. Ще одна перевага – еластичність. Кальцій та магній міцніше звʼязують білок у борошні, тому з тістом легко працювати. Що цікавого приготувати? Якщо поспішатимете – у пригоді стануть ці неймовірні гарячі бутерброди.

