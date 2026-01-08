Укр Рус
8 січня, 21:24
2

Готуємо ідеальне тісто для піци на мінералці: ви більше ніколи не захочете її купувати

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Секрет ідеального тіста для піци — у використанні мінеральної води.
  • Газована вода забезпечує пухкість тіста завдяки бульбашкам, що діють як природний розпушувач, та робить його еластичним через вміст кальцію і магнію.

Піца – один з улюблених смаколиків, але вдале тісто завжди було тією ще морокою. Тепер ви забудете про неї назавжди.

Ніжне тісто та пухкі бортики – один з головних секретів ідеальної піци, перед якою просто неможливо встояти. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Przepisy Aleksandry та потішити себе улюбленою стравою. 

Як зробити вдале тісто на піцу? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти
– 3 склянки пшеничного борошна; 
– 1 склянка газованої води; 
– 4 столові ложки оливкової олії; 
– 1 куряче яйце; 
– 0,5 чайної ложки солі; 
– 0,5 столової ложки цукру; 
– 0,5 чайної ложки харчової соди.

Тісто – головний секрет ідеальної піци / Фото Pixabay

Приготування

  1. У велику миску просійте пшеничне борошно, додайте сіль, цукор і соду, добре перемішайте сухі інгредієнти.
  2. В окремій мисці з’єднайте яйце, газовану мінеральну воду та олію, перемішайте до однорідності.
  3. Отриману рідку суміш влийте в борошно й замішайте м’яке, в’язке тісто.
  4. Поступово додайте решту борошна та вимісіть еластичне тісто. За потреби підсипте ще трохи борошна, але тісто має залишатися м’яким, не крутим.
  5. Тісто готове – можна одразу використовувати для приготування піци.

Чому на мінералці тісто виходить вдалим? 

Увесь секрет – у бульбашках. Вони діють як природний розпушувач, тому тісто виходить повітряним, розповідає Kuchnia

Ще одна перевага – еластичність. Кальцій та магній міцніше звʼязують білок у борошні, тому з тістом легко працювати. 

Що цікавого приготувати? 

