Готуємо ідеальне тісто для піци на мінералці: ви більше ніколи не захочете її купувати
- Секрет ідеального тіста для піци — у використанні мінеральної води.
- Газована вода забезпечує пухкість тіста завдяки бульбашкам, що діють як природний розпушувач, та робить його еластичним через вміст кальцію і магнію.
Піца – один з улюблених смаколиків, але вдале тісто завжди було тією ще морокою. Тепер ви забудете про неї назавжди.
Ніжне тісто та пухкі бортики – один з головних секретів ідеальної піци, перед якою просто неможливо встояти. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Przepisy Aleksandry та потішити себе улюбленою стравою.
Як зробити вдале тісто на піцу?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 3 склянки пшеничного борошна;
– 1 склянка газованої води;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 1 куряче яйце;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,5 столової ложки цукру;
– 0,5 чайної ложки харчової соди.
Тісто – головний секрет ідеальної піци / Фото Pixabay
Приготування:
- У велику миску просійте пшеничне борошно, додайте сіль, цукор і соду, добре перемішайте сухі інгредієнти.
- В окремій мисці з’єднайте яйце, газовану мінеральну воду та олію, перемішайте до однорідності.
- Отриману рідку суміш влийте в борошно й замішайте м’яке, в’язке тісто.
- Поступово додайте решту борошна та вимісіть еластичне тісто. За потреби підсипте ще трохи борошна, але тісто має залишатися м’яким, не крутим.
- Тісто готове – можна одразу використовувати для приготування піци.
Чому на мінералці тісто виходить вдалим?
Увесь секрет – у бульбашках. Вони діють як природний розпушувач, тому тісто виходить повітряним, розповідає Kuchnia.
Ще одна перевага – еластичність. Кальцій та магній міцніше звʼязують білок у борошні, тому з тістом легко працювати.
