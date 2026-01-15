Торт "Бабуся" кращий за "Наполеон" та "Спартак": перевірений рецепт легендарного смаколика

Є десерти, які не втрачають актуальності та колориту вже десятиліттями. Торт "Бабуся" – один з таких смаколиків, який вражає більше за новомодні десерти.

Коли захочеться солоденького – скористайтеся надбанням поколінь та приготуйте торт "Бабуся". Він дуже простий у виконанні та приємно вразить ніжністю й поєднанням смаків, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати торт "Бабуся"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– 1 банка згущеного молока;

– 100 грамів мʼякого вершкового масла;

– 160 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

для крему:

– 700 грамів сметани;

– 5 столових ложок цукрової пудри;

– 1 пакетик загущувача для сметани;

– шоколад для прикраси.

Ніжний торт без зайвих зусиль / Фото "Господинька"

Приготування:

Змішуємо усі інгредієнти для тіста – борошно додаємо поступово наприкінці. Тісто повинно вийти густим, але намазуватися ложкою. Деко застеляємо пергаментом, з тіста формуємо коржі – приблизно розміру сковорідки. Випікаємо по 8 хвилин. Повинно вийти десь 6 коржів. Сметану збиваємо з цукровою пудрою, додаємо загущувач – так крем вийде кращим. Перемащуємо коржі і прикрашаємо тертим шоколадом. Ставимо на кілька годин у холодильник, щоб торт добре просочився.

Як правильно збивати сметану на торт?

Сметана повинна бути холодною, але не крижаною. Тому попередньо її потрібно вийняти з холодильника, радить Beszamel.

Вінчики міксера та посуд також повинні бути холодними, тому можете покласти їх до холодильника. Починайте з малих обертів, і прискорюйтеся лише тоді, коли сметана стане схожа на однорідний крем.

