15 січня, 13:30
2

Торт "Бабуся" кращий за "Наполеон" та "Спартак": перевірений рецепт легендарного смаколика

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Торт "Бабуся" простий у приготуванні та потребує елементарних інгредієнтів.
  • Цей десерт можна приготувати навіть тоді, коли ви дуже поспішаєте. 

Є десерти, які не втрачають актуальності та колориту вже десятиліттями. Торт "Бабуся" – один з таких смаколиків, який вражає більше за новомодні десерти.

Коли захочеться солоденького – скористайтеся надбанням поколінь та приготуйте торт "Бабуся". Він дуже простий у виконанні та приємно вразить ніжністю й поєднанням смаків, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька"

Як приготувати торт "Бабуся"? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– 1 банка згущеного молока;
– 100 грамів мʼякого вершкового масла;
– 160 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
для крему: 
– 700 грамів сметани;
– 5 столових ложок цукрової пудри;
– 1 пакетик загущувача для сметани;
– шоколад для прикраси. 

Ніжний торт без зайвих зусиль / Фото "Господинька" 

Приготування

  1. Змішуємо усі інгредієнти для тіста – борошно додаємо поступово наприкінці.  Тісто повинно вийти густим, але намазуватися ложкою.
  2. Деко застеляємо пергаментом, з тіста формуємо коржі – приблизно розміру сковорідки. Випікаємо по 8 хвилин. Повинно вийти десь 6 коржів.
  3. Сметану збиваємо з цукровою пудрою, додаємо загущувач – так крем вийде кращим.
  4. Перемащуємо коржі і прикрашаємо тертим шоколадом.
  5. Ставимо на кілька годин у холодильник, щоб торт добре просочився. 

Як правильно збивати сметану на торт? 

Сметана повинна бути холодною, але не крижаною. Тому попередньо її потрібно вийняти з холодильника, радить Beszamel.

Вінчики міксера та посуд також повинні бути холодними, тому можете покласти їх до холодильника. Починайте з малих обертів, і прискорюйтеся лише тоді, коли сметана стане схожа на однорідний крем. 

