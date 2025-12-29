Укр Рус
29 грудня, 19:56
Якщо на Новий рік без світла: рецепт торта "Рафаелло" без духовки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Торт "Рафаелло" готується без випікання і чудово підходить для святкування Нового року.
  • Основні інгредієнти: солодкий крекер, сир маскарпоне, вершки, сухе молоко, кокосова стружка, цукор, желатин або його замінники.

Святковий десерт не має залежати від духовки чи стабільної електрики. Навіть у складних умовах можна влаштувати на свято, особливо на Новий рік!

Торт "Рафаелло" без випікання чудово підійде для святкування Нового 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Аnia gotuje. Він готується швидко та просто, а головне – ви не залежите від умов!

Як приготувати торт "Рафаелло"? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 200 грамів солодкого крекеру; 
– 250 грамів сиру маскарпоне; 
– 260 мілілітрів вершків 30 %; 
– 60 грамів сухого молока; 
– 100 грамів кокосової стружки; 
– 2 столові ложки цукру; 
– 1 плоска столова ложка желатини; 
– 50 мілілітрів дуже гарячої води. 

Солодка насолода / Фото Аnia gotuje 

Приготування

  1. Желатин залийте невеликою кількістю гарячої води, ретельно розмішайте та залиште до повного розчинення й охолодження.
  2. У велику миску влийте холодні вершки, додайте сир маскарпоне, цукор і молоко в порошку і перемішайте спочатку ложкою, а потім – на низьких обертах міксером до однорідності й легкої густоти.
  3. Коли крем охолоне, додайте до нього желатинову суміш і знову перемішайте до рівномірного з’єднання інгредієнтів.
  4. На дно викладіть перший шар крекерів, потім нанесіть частину крему, рівномірно розподіляючи його поверх крекерів.
  5. Продовжуйте чергувати шари – крекери і крем – до завершення продуктів, завершивши шаром крему. За бажанням поверхню посипте додатковою кокосовою стружкою.
  6. Готовому десерту надайте часу в холодильнику щонайменше 4 години, щоб маса стала щільною, крекери пом’якшилися, а смаки повністю поєдналися, після чого наріжте порційно й подавайте до столу. 

Чи можна замінити желатин?

 Залежно від страви, яку ви готуєте, є кілька продуктів чим варто замінити желатин, пише NV. До прикладу агар-агар, пектин, а також крохмаль та камеді. 

Все залежить від бажаної консистенції – кожен з цих інгредієнтів має свої особливості. Але якщо ви не готові експериментувати, то краще чітко дотримуватися рецепту. 

Що солодке приготувати на Новий рік? 

