Якщо на Новий рік без світла: рецепт торта "Рафаелло" без духовки
- Торт "Рафаелло" готується без випікання і чудово підходить для святкування Нового року.
- Основні інгредієнти: солодкий крекер, сир маскарпоне, вершки, сухе молоко, кокосова стружка, цукор, желатин або його замінники.
Святковий десерт не має залежати від духовки чи стабільної електрики. Навіть у складних умовах можна влаштувати на свято, особливо на Новий рік!
Торт "Рафаелло" без випікання чудово підійде для святкування Нового 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Аnia gotuje. Він готується швидко та просто, а головне – ви не залежите від умов!
Як приготувати торт "Рафаелло"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів солодкого крекеру;
– 250 грамів сиру маскарпоне;
– 260 мілілітрів вершків 30 %;
– 60 грамів сухого молока;
– 100 грамів кокосової стружки;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 плоска столова ложка желатини;
– 50 мілілітрів дуже гарячої води.
Приготування:
- Желатин залийте невеликою кількістю гарячої води, ретельно розмішайте та залиште до повного розчинення й охолодження.
- У велику миску влийте холодні вершки, додайте сир маскарпоне, цукор і молоко в порошку і перемішайте спочатку ложкою, а потім – на низьких обертах міксером до однорідності й легкої густоти.
- Коли крем охолоне, додайте до нього желатинову суміш і знову перемішайте до рівномірного з’єднання інгредієнтів.
- На дно викладіть перший шар крекерів, потім нанесіть частину крему, рівномірно розподіляючи його поверх крекерів.
- Продовжуйте чергувати шари – крекери і крем – до завершення продуктів, завершивши шаром крему. За бажанням поверхню посипте додатковою кокосовою стружкою.
- Готовому десерту надайте часу в холодильнику щонайменше 4 години, щоб маса стала щільною, крекери пом’якшилися, а смаки повністю поєдналися, після чого наріжте порційно й подавайте до столу.
Чи можна замінити желатин?
Залежно від страви, яку ви готуєте, є кілька продуктів чим варто замінити желатин, пише NV. До прикладу агар-агар, пектин, а також крохмаль та камеді.
Все залежить від бажаної консистенції – кожен з цих інгредієнтів має свої особливості. Але якщо ви не готові експериментувати, то краще чітко дотримуватися рецепту.
