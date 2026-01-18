Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Торт "Дитячий" стане улюбленим: смаколик, який швидко підкорює близьких
18 січня, 20:09
4

Торт "Дитячий" стане улюбленим: смаколик, який швидко підкорює близьких

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Торт "Дитячий" сподобається навіть вибагливим дорослим.
  • Він простий у приготуванні та має оригінальний смак. 

Коли наступного разу закортить солоденького – повертайтеся до рецепта цього торта. Він Простий у приготуванні та подарує багато яскравих емоцій.

Цей тортик стане для вас острівцем затишку та задоволення навіть у найважчий день. Від нього в захваті навіть досвідчені господині – а вони бачили чимало смаколиків, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька"

Не пропустіть Шоколадний манник "Одна склянка": велика порція насолоди без зайвих витрат

Як приготувати торт "Дитячий"? 

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти
морквяний бісквіт: 
– 270 грамів моркви;
– 70 грамів волоських горіхів;
– 3 яйця;
– 160 грамів цукру;
– 130 мілілітрів олії;
– 60 грамів кокосової стружки;
– 200 грамів борошна;
– 2 розпушувача;
– 1/4 чайної ложки мускатного горіха;
– 1/2 чайної ложки кориці;
апельсиновий курд: 
– 1 апельсин;
– 25 мілілітрів лимонного соку;
– 100 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 50 грамів вершкового масла;
крем: 
– 600 грамів жирної сметани;
– 500 грамів вершкового крем-сиру;
– 170 грамів цукрової пудри. 

Колоритно і дуже смачно / Фото "Господинька"

Приготування

  1. Натріть моркву на дрібній тертці або подрібніть у подрібнювачі.
  2. Окремо подрібніть горіхи, не надто дрібно, щоб вони додавали торту приємного хрускоту.
  3. В іншій мисці збийте яйця міксером до легкої піни, поступово додаючи цукор.
  4. Влийте олію, перемішайте й додайте моркву, горіхи та кокосову стружку.
  5. Окремо змішайте борошно з розпушувачем, корицею та мускатним горіхом, після чого обов’язково просійте суміш. Обережно, рухами знизу вгору, введіть сухі інгредієнти в тісто, щоб воно залишалося повітряним.
  6. Розігрійте духовку до 180 градусів. Візьміть форму діаметром 18 сантиметрів і застеліть дно фольгою.
  7. Рівномірно розподіліть тісто у формі та випікайте 35 – 60 хвилин до готовності.
  8. Перевірте дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою.
  9. Зніміть з апельсинів цедру тонким шаром, не зачіпаючи білого прошарку. Вичавіть сік, додайте лимонний сік, цукор і яйця.
  10. Перекладіть усе в каструлю з товстим дном і варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, доки маса не загусне.
  11. Протріть курд через сито, додайте вершкове масло й добре перемішайте. Охолодіть його в холодильнику кілька годин або залиште на ніч, після чого перекладіть у кондитерський мішок.
  12. Тепер сметанно-сирний крем. Відцідіть сметану через сито або марлю щонайменше на 8 годин, а краще – на ніч.
  13. З’єднайте підготовлену сметану з крем-сиром і цукровою пудрою, збийте міксером до густої, стабільної консистенції.
  14. Частину крему відкладіть для декору, решту перекладіть у кондитерський мішок.
  15. Збираємо торт. Нанесіть на підкладку трохи крему, викладіть корж, сформуйте кремовий бортик і заповніть середину апельсиновим курдом. Повторіть шари з усіма коржами.
  16. Зафіксуйте торт кільцем з ацетатною плівкою та поставте в холодильник для стабілізації щонайменше на 20 хвилин. 

Чому для десертів потрібна жирна сметана? 

Жирна сметана гарантує краще просочування крему у коржі. А ще крем буде стабільнішим, що важливо для естетики, підказує портал Kuchnia.

Ще один важливий акцент – взаємодія з цукром. Нежирна сметана миттєво розрідне, що дуже негативно вплине на десерт. 

Що смачного приготувати? 