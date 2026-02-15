Ціла гора польського печива за лічені хвилини: до чаю завжди буде що подати
- Польське печиво готується за 45 хвилин із простих інгредієнтів: яйця, цукор, борошно, родзинки, волоські горіхи.
- Процес приготування настільки легкий, що його можна робити щодня.
Якщо закортіло солоденького, не обовʼязково довго стояти на кухні. Інколи цілком достатньо знайти вдалий рецепт та мати банальні інгредієнти.
Цей винахід польських господинь цілком заслуговує місця у ваших нотатках. Польське печиво пропонує настільки легкий процес та винятковий результат, що його можна робити хоч кожного дня, розповідає портал Haps.
Як приготувати польське печиво?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 150 грамів цукру;
– 160 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 150 грамів родзинок;
– 100 грамів волоських горіхів.
Залишиться лише подрібнити на порції / Фото Papilot
Приготування:
- Для початку розігрійте духовку до 180 градусів та підготуйте форму розміром приблизно 20 на 30 сантиметрів, застеливши її пергаментом.
- Родзинки залийте окропом для м'якості, після чого ретельно просушіть рушником, а горіхи підсушіть на пательні та подрібніть ножем так, щоб відчувалися великі шматочки.
- Збийте яйця з дрібкою солі та ванільним цукром до однорідності. Поступово, у 3 – 4 етапи, всипайте звичайний цукор, продовжуючи збивання ще 3 – 5 хвилин до утворення пишної світлої маси.
- Далі обережно вмішайте просіяне з розпушувачем борошно, намагаючись зберегти легкість суміші.
- Додайте до тіста підготовлені горіхи з родзинками, рівномірно розподіліть масу у формі лопаткою та випікайте 20 – 25 хвилин до золотистого кольору.
- Після випікання дайте виробу відпочити 10 – 15 хвилин, а потім наріжте на порційні квадрати.
- За бажанням охолоджене печиво можна присипати цукровою пудрою. Зберігається такий десерт у закритому контейнері протягом 2 – 3 днів.
Чим можна замінити цукор?
Якщо вас лякає кількість цукру, а ви обмежуєте себе в солодкому – не варто відкидати рецепт. Є кілька замінників, які спрацюють не гірше, розповідає Beszamel.
Найпростіший варіант – зробити бананове пюре. Стиглий банан сам по собі дуже солодкий, тому ідеально доповнить смак печива.
Окрім того, бананове пюре додасть печиву вологості та аромату, що добре поєднується з горіхами.
Які ще смаколики спробувати?
