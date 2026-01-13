Укр Рус
13 січня, 11:23
3

Не переплачуйте за "Рафаелло", їх можна приготувати вдома: відомі цукерки з простих інгредієнтів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Цукерки "Рафаелло" можна приготувати вдома з білого шоколаду, вершкового масла, цукрової пудри, кокосової стружки та мигдалю.
  • Кокосова стружка використовується в кондитерці, для приготування десертів, напоїв та в домашній косметиці.

Кокосові цукерки давно перестали бути дрібницею – у магазині за них просять чимало грошей. Ви можете піти іншим шляхом, приберегти бюджет та подарувати собі ще більшу порцію насолоди.

Кілька доступних інгредієнтів, пів години часу – і виходить десерт, який смаком нічим не поступається фабричному, а інколи й перевершує його, повідомляє 24 Канал з посиланням на Przyslij Przepis. Без зайвої солодкості, з ніжною текстурою і справжнім горіхом усередині – все те, за що ми так любимо "Рафаелло". 

Як приготувати домашні "Рафаелло"? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти: 
– 100 грамів білого шоколаду; 
– 50 грамів вершкового масла; 
– 25 грамів цукрової пудри; 
– 3/4 склянки кокосової стружки для начинки; 
– приблизно 20 очищених мигдальних горіхів; 
– 1/2 склянки кокосової стружки для обвалювання. 

Улюблені цукерки своїми руками / Фото Przyslij Przepis 

Приготування: 

  1. Розламайте білий шоколад на невеликі шматочки та розтопіть його на водяній бані або в мікрохвильовій печі до гладкої консистенції.
  2. М’яке вершкове масло збийте з цукровою пудрою до пишної світлої маси, після чого повільно, постійно помішуючи, введіть розтоплений шоколад.
  3. Додайте кокосову стружку для начинки та акуратно перемішайте ложкою до однорідності.
  4. Поставте масу в холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб вона злегка загусла.
  5. З охолодженої суміші сформуйте невеликі кульки, у центр кожної вкладіть мигдальний горіх, після чого ретельно обваляйте їх у кокосовій стружці.
  6. Готові цукерки викладіть на тарілку та приберіть у холодильник щонайменше на 2 години, щоб вони добре стабілізувалися і тримали форму. 

Що таке кокосова стружка? 

Кокосова стружка – це подрібнена м’якоть стиглого кокоса, плоду кокосової пальми, без якої складно уявити сучасну кондитерку, пише Банка спецій. Її виготовляють із білої частини горіха – м’якоть подрібнюють, висушують, зазвичай за високої температури, а потім просіюють. 

У результаті виходять дрібні пластівці або гранули з виразним ароматом і ніжною текстурою. Цей інгредієнт давно вийшов за межі випічки. 

З кокосової стружки готують цукерки на кшталт "Рафаелло", печиво, торти й тістечка, додають її до напоїв, зокрема для приготування кокосового молока. Вона підходить і для панірування, і як їстівна прикраса для десертів.

Окремо її цінують у домашній косметиці – для скрабів та натуральних олій. 

