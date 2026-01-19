В рази смачніше котлети та відбивні: чому усі так люблять бризолі
- Вафельні бризолі з фаршем є простою у приготуванні м'ясною стравою, яка швидко готується.
- Для приготування потрібно 16 вафельних коржів, 500 г курячого фаршу, спеції та паніровка з яєць і олії.
Як би ви не любили котлети та відбивні, настає момент, коли і вони вже набридають. В такому випадку краще звернути увагу на нові страви, які потішать оригінальністю.
Вафельні бризолі з фаршем – це ваш новий улюбленець серед мʼясних страв. Вони дуже прості у приготуванні та потребують мало часу, тому часто стають вибором господинь, коли потрібно швидко нагодувати рідних, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Як приготувати вафельні бризолі з фаршем?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 16 вафельних коржів для основи;
начинка:
– 500 грамів курячого фаршу;
– пів чайної ложки солі;
– чверть чайної ложки перцю;
панірування:
– 3 яйця;
– 20 мілілітрів олії;
– сіль та перець до смаку.
Так легко та смачно / Фото "Смачні і прості рецепти"
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте курячий фарш із сіллю, перцем та улюбленими спеціями.
- Ретельно перемішайте ложкою або руками, щоб маса стала повністю однорідною. Сформуйте бризолі.
- Якщо використовуєте вафельні листи, наріжте їх на квадрати приблизно 10 на 10 сантиметрів.
- На один шматочок викладіть фарш, рівномірно розподіліть його та накрийте другим вафельним листом.
- Акуратно притисніть краї, щоб заготовка добре тримала форму.
- У мисці збийте яйця з дрібкою солі та перцю. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні.
- Кожну заготовку занурте в яєчну суміш і обсмажуйте по кілька хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки. Готові бризолі викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Як вибрати якісний фарш?
Зверніть увагу на колір мʼяса – він повинен бути яскравим та рівномірним. Сірий колір – ознака псування або повторного заморожування, підказує портал Moje gotowanie.
У якісному фарші також видно чіткі волокна та жирові проміжки. Якщо у лотку є вода — краще такий фарш не купувати.
