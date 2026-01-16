Укр Рус
16 січня, 23:59
3

Сирник, який набрав мільйони переглядів: як приготувати велику порцію насолоди

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Львівський сирник – популярний десерт, який можна приготувати за легким рецептом.
  • Основні інгредієнти включають кисломолочний сир, яйця, цукор, сметану, кукурудзяний крохмаль та вершкове масло.

Львівський сирник – це десерт, перед яким просто неможливо встояти. Не дивно, що він завжди перебуває в топі найпопулярніших смаколиків.

Якщо хочеться врятувати настрій та подарувати собі щось неймовірне – цей львівський сирник чудово впорається з цим завданням. Ви легко повторите рецепт, який переглянули мільйони глядачів, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok yummy.lera.

Як приготувати львівський сирник? 

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8 

Інгредієнти
– 600 грамів кисломолочного сиру;
–  3 яйця;
– 75 – 100 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 75 грамів сметани 20%;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 75 грамів вершкового масла;
– цедра 1 лимона;
начинка: 
– 300 грамів вишень;
– 15 грамів цукру;
– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 200 грамів макової начинки;
для глазурі: 
– 175 грамів шоколаду;
– 10 мілілітрів олії. 

Готуємо неймовірно смачний десерт: відео 

Приготування: 

  1. Для вишневої начинки змішайте цукор із крохмалем і додайте суміш до свіжих або розморожених вишень.
  2. Поставте на середній вогонь і варіть, постійно помішуючи, до загущення. Зніміть з плити, накрийте плівкою в контакт і повністю остудіть.
  3. Кисломолочний сир, яйця, цукор, сіль, сметану, крохмаль, лимонну цедру (за бажанням) і розтоплене масло ретельно перебийте блендером до гладкої, однорідної маси.
  4. Приблизно дві третини сирної маси викладіть у форму, застелену пергаментом, зверху рівномірно розподіліть вишневу начинку.
  5. До решти сирної маси додайте макову начинку, перемішайте й викладіть поверх вишень, закриваючи їх повністю. Кілька разів легенько вдарте формою об стіл, щоб вийшло зайве повітря.
  6. На нижній рівень духовки поставте ємність з гарячою водою, на середній – форму із сирником.
  7. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 55 – 60 хвилин.
  8. Після випікання злегка прочиніть дверцята духовки й дайте сирнику повністю охолонути всередині.
  9. Потім переставте його в холодильник щонайменше на 6 годин.
  10. Для глазурі змішайте розтоплений шоколад з олією та покрийте охолоджений сирник.
  11. Поставте в холодильник до повного застигання шоколаду.

Чому не можна одразу виймати сирник з духовки? 

Сирник – дуже ніжний десерт, який складається з білка та вологи. Якщо різко вийняти його з духовки, він може одразу осісти, підказує Лілія Цвіт

Окрім того, через перепад температури на ньому можуть утворитися тріщини. Якщо ви хочете отримати ідеальний десерт – він повинен вистигати у духовці. 

