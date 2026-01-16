Сирник, який набрав мільйони переглядів: як приготувати велику порцію насолоди
- Львівський сирник – популярний десерт, який можна приготувати за легким рецептом.
- Основні інгредієнти включають кисломолочний сир, яйця, цукор, сметану, кукурудзяний крохмаль та вершкове масло.
Львівський сирник – це десерт, перед яким просто неможливо встояти. Не дивно, що він завжди перебуває в топі найпопулярніших смаколиків.
Якщо хочеться врятувати настрій та подарувати собі щось неймовірне – цей львівський сирник чудово впорається з цим завданням. Ви легко повторите рецепт, який переглянули мільйони глядачів, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok yummy.lera.
Як приготувати львівський сирник?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 600 грамів кисломолочного сиру;
– 3 яйця;
– 75 – 100 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 75 грамів сметани 20%;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 75 грамів вершкового масла;
– цедра 1 лимона;
начинка:
– 300 грамів вишень;
– 15 грамів цукру;
– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 200 грамів макової начинки;
для глазурі:
– 175 грамів шоколаду;
– 10 мілілітрів олії.
Готуємо неймовірно смачний десерт: відео
Приготування:
- Для вишневої начинки змішайте цукор із крохмалем і додайте суміш до свіжих або розморожених вишень.
- Поставте на середній вогонь і варіть, постійно помішуючи, до загущення. Зніміть з плити, накрийте плівкою в контакт і повністю остудіть.
- Кисломолочний сир, яйця, цукор, сіль, сметану, крохмаль, лимонну цедру (за бажанням) і розтоплене масло ретельно перебийте блендером до гладкої, однорідної маси.
- Приблизно дві третини сирної маси викладіть у форму, застелену пергаментом, зверху рівномірно розподіліть вишневу начинку.
- До решти сирної маси додайте макову начинку, перемішайте й викладіть поверх вишень, закриваючи їх повністю. Кілька разів легенько вдарте формою об стіл, щоб вийшло зайве повітря.
- На нижній рівень духовки поставте ємність з гарячою водою, на середній – форму із сирником.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 55 – 60 хвилин.
- Після випікання злегка прочиніть дверцята духовки й дайте сирнику повністю охолонути всередині.
- Потім переставте його в холодильник щонайменше на 6 годин.
- Для глазурі змішайте розтоплений шоколад з олією та покрийте охолоджений сирник.
- Поставте в холодильник до повного застигання шоколаду.
Чому не можна одразу виймати сирник з духовки?
Сирник – дуже ніжний десерт, який складається з білка та вологи. Якщо різко вийняти його з духовки, він може одразу осісти, підказує Лілія Цвіт.
Окрім того, через перепад температури на ньому можуть утворитися тріщини. Якщо ви хочете отримати ідеальний десерт – він повинен вистигати у духовці.
