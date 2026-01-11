Вінігрет стане ще смачнішим: ось що треба додати до салату

Салат вінігрет є улюбленою стравою багатьох. Найчастіше ми вживаємо його взимку, коли хочеться чогось поживного та вітамінного. Для тих, хто хоче експремпентувати на кухні, радимо додати певні оновлені інгредієнти.

Не всі господині додають до вінігрету квашену капусту, але повірте, що після неї вам захочеться додавати її завжди, пише 24 Канал з посиланням на Radio Club. А ще замість солоного огірка можна додати свіже й вийде щось точно новеньке й смачне.

Як приготувати салат вінігрет?

Інгредієнти:

1 картопля;

1 морква;

1 буряк;

1 свіжий огірок;

3 столові ложки рослинної олії;

Половина соку лимона;

Зелень, сіль і перець.

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву та буряк потрібно відварити й запекти в духовці. Моркву та картоплю слід нарізати дрібними кубиками разом зі свіжим огірком й викласти в салатник. Після цього додається квашена капуста й заправляється 2 столовими ложками рослинної олії.



Рецепт поживного салату вінігрет / Фото Pinterest

Буряк треба нарізати кубиками й заправити 1 столовою ложкою олії. Таким чином ця дія допоможе зберегти колір інших овочів. Далі з’єднується буряк з іншими інгредієнтами. За бажання ще можна додати лимонний сік, приправити олією, спеціями та зеленню.

Який ще салат можна подати до столу?

Гостям можна приготувати салат з крабових паличок, пише Oboz.ua. Він готується з додаванням мівіни, кукурудзи, огірків, зелені та майонезу, і готовий за декілька хвилин. Альтернативний салат містить крабові палички, варені яйця, болгарський перець, помідори, сир, кукурудзу і заправляється майонезом.

Які ще є прості рецепти?