Новини Смачно Салати і закуски "Нова Шуба" 2026 без оселедця: з цього салату потрібно починати новий рік
25 грудня, 06:05
"Нова Шуба" 2026 без оселедця: з цього салату потрібно починати новий рік

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Новий рецепт салату "Шуба" для новорічного столу без використання оселедця – це новий акцент вашого свята.
  • Інгредієнти включають шпроти, картоплю, моркву, огірки, яйця, сир, буряк, часник, майонез та консервовану кукурудзу.

Новорічний стіл – це справжній хіт-парад салатів. Але одному точно усі нададуть перевагу, тож краще самому визначити цього переможця.

Усе нове – це вдало вдосконалене старе. "Шуба" – це улюблениця поколінь, але настав час подавати її у новому форматі, радить 24 Канал з посиланням на портал "Господинька". 

Як приготувати "Шубу" по-новому на новорічний стіл? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 2 варені картоплини;
– 1 банка шпротів;
– 1 цибулина;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 2 варені морквини;
– 3 солоні огірки;
– 4 варені яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 варений буряк;
– 2 зубчики часнику;
– майонез до смаку;
– консервована кукурудза для декору. 

Святковий настрій без зусиль / Фото "Господинька"

Приготування: 

  1. Картоплю варимо в мундирах. Ставимо кільце на тарілку та натираємо картоплю на дно, утрамбовуємо і змащуємо майонезом.
  2. Другим шаром викладаємо шпроти, перед цим потрібно акуратно розімʼяти їх виделкою.
  3. Цибулю нарізаємо кубиками, солимо, розминаємо і залишаємо на 5 хвилин. Викладаємо в кільце та змащуємо майонезом.
  4. Далі викладаємо шарами терту моркву, нарізані кубиками солоні огірки та натерті яйця, легко перемащуємо майонезом.
  5. Верхній шар – тертий буряк. Прикрашаємо консервованою кукурудзою. Ставимо у холодильник, щоб салат добре просочився. 

Чим ще можна замінити оселедець? 

Шпроти можуть здатися надто простим варіантом, але й тут є вихід. Копчена скумбрія стане чудовою альтернативою, підказує Moje gotowanie

Краще обирати скумбрію холодного копчення, але уважно перевірте свіжість риби. Купуйте таку продукцію лише в тих точках, в якості товару яких ви впевнені. 

