"Нова Шуба" 2026 без оселедця: з цього салату потрібно починати новий рік

Новорічний стіл – це справжній хіт-парад салатів. Але одному точно усі нададуть перевагу, тож краще самому визначити цього переможця.

Усе нове – це вдало вдосконалене старе. "Шуба" – це улюблениця поколінь, але настав час подавати її у новому форматі, радить 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати "Шубу" по-новому на новорічний стіл?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 варені картоплини;

– 1 банка шпротів;

– 1 цибулина;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 2 варені морквини;

– 3 солоні огірки;

– 4 варені яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 варений буряк;

– 2 зубчики часнику;

– майонез до смаку;

– консервована кукурудза для декору.

Святковий настрій без зусиль / Фото "Господинька"

Приготування:

Картоплю варимо в мундирах. Ставимо кільце на тарілку та натираємо картоплю на дно, утрамбовуємо і змащуємо майонезом. Другим шаром викладаємо шпроти, перед цим потрібно акуратно розімʼяти їх виделкою. Цибулю нарізаємо кубиками, солимо, розминаємо і залишаємо на 5 хвилин. Викладаємо в кільце та змащуємо майонезом. Далі викладаємо шарами терту моркву, нарізані кубиками солоні огірки та натерті яйця, легко перемащуємо майонезом. Верхній шар – тертий буряк. Прикрашаємо консервованою кукурудзою. Ставимо у холодильник, щоб салат добре просочився.

Чим ще можна замінити оселедець?

Шпроти можуть здатися надто простим варіантом, але й тут є вихід. Копчена скумбрія стане чудовою альтернативою, підказує Moje gotowanie.

Краще обирати скумбрію холодного копчення, але уважно перевірте свіжість риби. Купуйте таку продукцію лише в тих точках, в якості товару яких ви впевнені.

